Altersvorsorge für Frauen: Renate Schmidt, SPD: "Auch die Unternehmen sind gefordert"

Frau Schmidt, dass ein Mann keine Altersvorsorge ist, das sollte sich doch mittlerweile rumgesprochen haben. Oder ist es Ihrer Wahrnehmung nach bei jungen Frauen noch ein Problem?

Leider Gottes ist das nach wie vor ein Problem. Frauen kümmern sich viel zu wenig um ihre Geldangelegenheiten. Sie sind viel zu schnell bereit, den Hauptteil der unbezahlten Arbeit zu übernehmen, also die Betreuung von Kindern, die Hausarbeit, eben alles das, was kein Geld bringt, und dafür im Beruf zurückzustecken. Und das führt dann eben dazu, dass die Renten entsprechend niedrig sind. Das ist kein Problem, solange die Ehe hält, der Mann eine gute Altersversorgung hat und sie dann auch im Alter praktisch ein zusätzliches Einkommen. Aber es werden ja immerhin rund 30 Prozent der Ehen geschieden und viele Frauen haben überhaupt noch nicht realisiert, dass der alte Spruch „Einmal Chefarztgattin, immer Chefarztgattin“, heute nicht mehr stimmt. Es ist heute so, dass man Unterhalt für sich selbst nur noch bekommt, solange Kinder unter drei Jahren zu versorgen sind. Und wenn der Versorgungsausgleich mal gelaufen ist, dann ist man für seine eigene Altersversorgung zuständig. Und es ist zum Beispiel nach 15 Jahren Unterbrechungszeit ausgesprochen schwer, in den alten Beruf mit einer vernünftigen Bezahlung zurückzukehren.

"Familienfreundliche Arbeitszeiten oder Maßnahmen, die es Menschen erleichtern, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, gibt es heute in etwa 15 Prozent der Unternehmen. Als ich angefangen habe als Ministerin auf Bundesebene, da waren es gerade mal anderthalb, also eine immense Steigerung." Renate Schmidt, SPD

Dann ist das ja aber doch auch ein systemisches Problem: Es heißt immer, die Altersvorsorge soll auf drei Säulen stehen: gesetzlich, privat und betrieblich. Das entspricht nicht der Lebenssituation von Frauen, oder?

Überhaupt nicht. Natürlich ist es richtig und vernünftig, mit kleinen Kindern viel Zeit zu verbringen. Es steht aber nirgendwo geschrieben, dass das nur die Mutter tun muss. Es ist natürlich auch richtig, für einen gewissen Zeitraum die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen oder zu reduzieren. Aber doch bitte nicht zehn, fünfzehn Jahre für die Kinder. Und das haben die Frauen selbst zu verantworten. Drei Jahre bekommt man für die Rente angerechnet, wenn man wegen Kindererziehung oder Kinderbetreuung unterbricht.

Aber geht es im Kern nicht darum, dass Frauen und nicht nur Männer, Familie und Beruf besser miteinander verbinden können? Und dass das den Frauen ja oft auch aus der Hand genommen ist, einfach durch die Art, wie Arbeit organisiert ist?

Frauen sind im Alter oft schlechter gestellt als Männer.

Natürlich sind auch die Unternehmen gefordert. Familienfreundliche Arbeitszeiten oder Maßnahmen, die es Menschen erleichtern, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, gibt es heute in etwa 15 Prozent der Unternehmen. Als ich angefangen habe als Ministerin auf Bundesebene, da waren es gerade mal anderthalb, also eine immense Steigerung. Nur bedeutet das natürlich auch, dass 85 Prozent der Unternehmen überhaupt nichts in dieser Richtung haben und teilweise sogar noch versuchen, die gesetzlichen Regelungen zu unterlaufen. Wenn dann eine Frau nach der Elternzeit sagt, ich möchte aber jetzt noch die nächsten zwei, drei Jahre teilzeitbeschäftigt arbeiten, dann wird behauptet, das wäre in ihrem früheren Arbeitsfeld nicht möglich, wenn dann überhaupt nur bei einer deutlich geringeren Bezahlung oder am besten sollten die Frauen doch eine Abfindung unterschreiben. Das ist noch gang und gäbe. Es ist also nicht nur die Politik gefordert, für bessere Betreuungseinrichtungen zu sorgen, sondern auch die Unternehmen sind gefordert, es endlich ernst zu nehmen und den Menschen zu erlauben, für bestimmte Zeiten einen größeren Teil ihrer Zeit nicht dem Beruf, sondern der Familie zu widmen.

Müssen Frauen ihre Ansprüche noch deutlicher klarmachen?

Ja. Sie müssen vor allen Dingen mit ihrem Partner klären, wie sie es handhaben wollen. Und da kann ich nur raten, diese Dinge in den ersten Jahren der jungen Liebe zu regeln. Wenn man das erst nach 15 Jahren versucht, wird man nicht mehr ganz so erfolgreich sein. Also möglichst noch bevor man geheiratet hat, drüber zu rede: Wie stellen wir uns das denn eigentlich vor? Wollen wir Kinder, und wenn ja, wie teilen wir dann die Arbeit auf? Solche Dinge kann man vorher festlegen. Man muss ja nicht gleich zum Notar gehen. Aber gut wäre es schon, das schriftlich festzuhalten, miteinander zu reden und sich nicht davon blenden zu lassen, dass man jung und verliebt ist und zu glauben, dass sich schon alles regeln wird. Manches regelt sich eben nicht von selbst. Man muss schon selber dafür sorgen und nicht etwa der Mann, sondern die Frau muss selber dafür sorgen.