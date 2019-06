Reliquienraub Der unheilige Plan des Bayernherzogs

Deutsche Kaiserkrone, Reichskreuz, Reichsschwert und Reichsapfel. (Weltliche Schatzkammer. Wien, Kunsthistorisches Museum)

Die Reichskleinodien sind die Herrschaftsinsignien der Kaiser und Könige im Heiligen Römischen Reich.



Vornehmstes Objekt ist die Reichskrone. Daneben gelten Reichsapfel, Szepter, Schwerter und Krönungsmantel als Zeichen der von Gott verliehenen Macht.



Zu diesen Reichskleinodien gehört seit dem Mittelalter auch das Reichsheiltum. Es ist eine Sammlung der allerkostbarsten Reliquien. Im Mittelalter glaubte man, dass sie direkt aus den Tagen Christi stammen.



Die Heilige Lanze, mit der der römische Hauptmann Longinus einst Jesus in die Seite stach. Das Reichskreuz mit Partikeln vom Kreuz Christi. Ein Span von der Krippe des Herrn, ein Gewandstück des Evangelisten Johannes, ein Zahn Johannes des Täufers, ein Stück vom Tischtuch des Letzten Abendmahls. Ein Stück vom Schürztuch Jesu von der Fußwaschung.



Was für ein großartiger Schatz! Kaiser Sigismund hatte ihn im Jahr 1424 nach Nürnberg transportieren lassen, versteckt in einem ordinären Fischwagen, auf der Flucht vor den rebellischen Hussiten, die versucht hatten, diesen Staatsschatz aus der Burg Karlstein bei Prag zu rauben. Seit 160 Jahren also lag er nun in der Reichsstadt Nürnberg. Aber die war zwischenzeitlich protestantisch geworden ...