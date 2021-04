Regionale Lebensmittel Diese Familie ernährt sich ein Jahr lang radikal regional

Ein Jahr lang soll nur Regionales auf den Tisch der fünfköpfigen Familie von Anna Küch kommen, die südlich von München lebt. Eine echte Herausforderung – vor allem im ausgehenden Winter: "Ich sage nur Kohl, Kohl und nochmals Kohl: Grünkohl, Schwarzkohl, Weißkohl, alles was unter der Erde wächst," erzählt Anna über ihre Erfahrungen nach dem Start am 1. Januar.

Das Ziel: Die Jahreszeiten im Essen zurückholen

Das Angebot an Lebensmitteln ist das ganze Jahr gleich. Es gibt keine Jahreszeiten mehr, es ist alles immer verfügbar, Zuchini, Tomaten, Beeren. "Bekannte haben uns einmal stolz erzählt, den ersten Spargel aus Peru gegessen zu haben," so Anna Küch. Das sei doch ökologischer Irrsinn und schmecke meist auch einfach nicht.

Wie regional ist "radikal regional"?

Der Begriff "regional" ist nicht geschützt. Im Supermarkt darf alles so bezeichnet werden, was irgendwie aus einer Region kommt. Das können auch Äpfel aus dem alten Land in Norddeutschland sein, so Anna Küch. Für den Verbraucher sei es manchmal nicht einfach, herauszufinden, woher das Gemüse, die Kartoffeln oder der Lauch kommen. In vielen Bio-Läden seien die Herkunftsnachweise besser und, wer auf dem Wochenmarkt einkauft, kann fragen!