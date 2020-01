Regelmäßig zum Gesundheits-TÜV Soll das Pflicht für alle Autofahrer werden?

Autos müssen regelmäßig zum TÜV, das ist selbstverständlich. Autofahrer allerdings nicht. Obwohl erschreckend viele von ihnen Beeinträchtigungen haben, die die Fahreignung herabsetzen. Was halten Sie von einem regelmäßigen Gesundheits-Check für Autofahrer?

Noch bis zum 31. Januar tagt der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar. Eine Gelegenheit, über ein unpopuläres Thema zu diskutieren: Denn - egal, ob Bluthochdruck, Sehstörungen oder eine unentdeckte Zuckerkrankheit - aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen Verkehrsmediziner: Gesundheitliche Einschränkungen am Steuer sind ein häufig unterschätztes Unfallrisiko. Was kann man tun? Wäre ein regelmäßiger Gesundheits-Check für Autofahrer die Lösung? Und wäre das durchsetzbar?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Wolfgang Küpper ist Dr. Mathias Bieberbach, Verkehrsmediziner in Hannover.

