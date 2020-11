Recht auf Suizid? Wie stehen Sie zur Sterbehilfe?

Ein Recht auf Sterben

Am 26. Februar 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht: Jeder Mensch hat grundsätzlich ein Recht darauf, selbstbestimmt zu sterben. Das heißt, auch die Beihilfe zum Suizid ist nun in Deutschland erlaubt – nachdem sie seit 2015 eine Straftat darstellte. Das betrifft aber nur die passive Sterbehilfe, die Unterlassung lebenserhaltender Maßnehmen zum Beispiel. Die Tötung auf Verlangen ist in Deutschland weiterhin (wie in den meisten anderen Ländern auch) verboten.

Einem Menschen den dringenden Wunsch zu sterben zu erfüllen, stellt eine enorme Herausforderung für das Umfeld des Betroffen war, weswegen dieses Thema immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt. Auf politischer wie gesellschaftlicher Ebene. Einerseits gilt die Unversehrtheit menschlichen Lebens, andererseits will niemand unnötig leiden. Was denken Sie darüber?

