Raus aus der Einsamkeit Was hat Ihnen geholfen?

Weihnachten - ein Fest, das mit vielen Erwartungen verbunden ist. Viele treffen Familien und Freunde zum gemeinsamen Feiern. Einige verbringen die Feiertage allerdings allein. Das Tagesgespräch hat gefragt: Wie gut können Sie mit Einsamkeit umgehen? Was hilft dagegen?

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Wie verbringen Sie die kommenden Weihnachtstage? Mit der Familie? Oder mit Freunden? Allein? Allein, aber trotzdem noch lange nicht einsam? Fürchten Sie die Einsamkeit an den Feiertagen? Welche Strategien gibt es, um sich nicht einsam fühlen zu müssen?

Was hilft gegen Einsamkeit?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn im Tagesgespräch war Andrea Holm. Sie ist evangelische Jugendpfarrerin in Ulm.

Außerdem hat sich Christian Fein zu Wort gemeldet. Er ist Initiator von #KeinerBleibtAllein - eine Aktion, die etwas gegen Einsamkeit an Weihnachten und Silvester unternimmt: Wer Gesellschaft sucht oder Gastgeber sein will, der kann in den sozialen Netzwerken mit Hilfe des Hashtags #KeinerBleibtAllein Gleichgesinnte finden.

Wie ist Ihre Meinung?

