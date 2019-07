Rasten statt rasen Die Leutaschklamm

Die Leutaschklamm kann von zwei Seiten aus begangen werden: von östlicher Richtung von Mittenwald aus, wer von Westen kommt, nimmt den gebührenpflichtigen Parkplatz Leutasch. In Mittenwald stehen verschiedene gebührenpflichtige Parkplätze im Ort zur Verfügung.

Dann den Schildern zur Leutaschklamm folgen. Am Einstieg zum Wasserfallsteig gibt es einen Klammkiosk. An dieser Stelle beginnt auch der Koboldpfad. Koboldpfad und Klammgeistweg können kostenfrei besucht werden. Für den Wasserfallsteig wird ein geringer Eintrittspreis erhoben, der Steig ist nur an warmen Sommermonaten geöffnet. Eltern wird hier empfohlen, kleine Kinder an der Hand zu führen.