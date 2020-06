Der Mohr im Wappen und im Namen Rassismus oder Tradition?

Eine Diskussion rund um Tradition und Rassismus bewegt Coburg: Das Wappen der oberfränkischen Stadt zeigt den Heiligen Mauritius - mit krausem Haar, vollen Lippen und großem Ohrschmuck.

Das Stadtwappen von Coburg

"Das Coburger Stadtwappen stellt einen verletzenden, rassistischen, kolonialistischen Stereotype eines Schwarzen Menschen dar", heißt es in einer Online-Petition. "Wir fordern eine Änderung des Wappens, um Schwarzen Menschen den Respekt zu geben, den sie verdienen und sie nicht weiter auf ein diskriminierendes Klischee, das man so aus der Zeit der Sklaverei kennt, zu reduzieren."

Das Wappen der Stadt sollte unverändert bleiben, heißt es dagegen von der Stadtspitze: "Wenn ein farbiger Mensch der Schutzpatron einer Stadt ist, dann ist das ja eine Ehre und keine Diskriminierung", meint Hans-Herbert Hartan (CSU), Coburgs Zweiter Bürgermeister.

Was meinen Sie? Wie sehen Sie den aktuellen Fall in Coburg? Wie würden Sie in anderen Fällen entscheiden, bei denen es um Rassismus-Vorwürfe und Forderungen nach Umbennung geht - zum Beispiel bei der Mohren-Apotheke in Nürnberg oder beim Hotel "Drei Mohren" in Augsburg?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Zu Gast bei Achim Bogdahn ist die Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Susan Arndt von der Universität Bayreuth.

Wie ist Ihre Meinung?

