Bayern 2 präsentiert Deutschsprachige Kleinkunstszene in Landshut

"radioSpitzen unterwegs" heißt es auch 2020 wieder. Und wie immer haben wir hochkarätige Kabarettisten und Kabarettistinnen, Musiker und Musikerinnen aus der gesamten deutschsprachigen Kleinkunstszene eingeladen zum Gastspiel am 5. März in die "Alte Kaserne", Landshut.

Stefan Waghubinger & Uta Köbernick

Die beiden passen ganz wunderbar (nicht) zusammen: Stefan Waghubinger ist Österreicher, lebt seit dreißig Jahren in Deutschland und betreibt österreichisches Jammern mit deutscher Gründlichkeit und Uta Köbernick "schlägt als scheinintegrierte Deutsche in der Schweiz ihre Ostberliner Wurzeln tief in die Blumentöpfe unserer Vorurteile".

Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie

Mit Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie steht gleich noch ein Paar auf der Bühne: Wiebke Eymess und Friedolin Müller - ein real-fiktives Liebespaar, das sich so liebevoll wie bissig streiten kann und dabei noch so unverschämt entspannt wirkt. Und wenn sie sich auf der Bühne nicht gerade höchst unterhaltsam verquatschen, singen sie – begleitet von Ukulele oder 80er-Jahre Casio-Minikeyboard - scheinbar harmlos daherkommende Chansons mit ganz und gar nicht harmlosen Pointen.

Nektarios Vlachopoulos

Ein "ganz klares Jein!" – so reagiert Nektarios Vlachopoulos, Poetry-Slammer und ehemaliger Lehrer mit "griechischem Integrationshintergrund" (Vlachopoulos über sich selbst) auf die vielen widersprüchlichen Fragen unserer Zeit. Der Mann mag für die Schule ein Verlust sein, für das Kabarett ist er ein echter Glücksfall! Sein pointierter Sprachwitz und seine schwäbische (sic!) Version von "Fifty Shades of Grey" sind einfach zum Brüllen komisch.

Josef Brustmann

"Von der Musik komm' ich ja her und vom Singen", sagt Josef Brustmann, "das ist meine ganze Lust, das ist mein ganzes Leben". Mit einem halben Dutzend exzellenter Musiker hat er sich einen Lebenstraum erfüllt und das Album "Brustmanns Lust" veröffentlicht. Die allerbesten Songs daraus mit – und das versteht sich von selbst – den allerbesten Musikern präsentiert er in Landshut mal poetisch, mal politisch und spannt dabei den musikalischen Bogen von der Ballade bis hin zur Trash-Polka.

Karten für das radioSpitzen-Gastspiel in Landshut zu gewinnen Mit * gekennzeichnete Felder sind verpflichtend. Was war die "Alte Kaserne"? * Unteroffiziersheim Badehaus Generalcasino Vorname * Nachname * Straße * PLZ * Ort * E-Mail * Einsendeschluss: 23. Februar 2020 Einwilligungserklärung * Ich bin damit einverstanden, dass der BR meine Angaben für die Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bitte verwenden Sie für Ihren Widerruf ebenfalls dieses Kontaktformular. Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung Spamschutz * Bitte geben Sie das Ergebnis der folgenden Aufgabe als Zahl ein: Neun plus vier ergibt? Senden