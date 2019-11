Bayern 2 präsentiert Live-Kabarett im Münchner Funkhaus

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: Studio 2 des BR Funkhauses, Rundfunkplatz 1, 80335 München

Pigor und Eichhorn: Grandseigneurs des süffisanten Sozialkommentars

Sei 1995 machen Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn gemeinsam Musikkabarett. Ihre Bühnenprogramme nummerieren sie der Einfachheit halber durch und sind inzwischen bei "Volumen 9". Pigor ist in Unterfranken aufgewachsen, hat in Würzburg studiert und lebt ebenso wie Bühnenpartner Eichhorn in Berlin. Was beide so unverwechselbar macht, ist diese Mischung aus Provokation und Lust am Neuen, aus ungewöhnlicher Virtuosität in Text und Musik, aus präziser Beobachtung und gnadenloser Kommentierung des Zeitgeistes. Die Erfinder des "Salon-Hip-Hop" werden zu Recht als "Ausnahmeerscheinung in der Kabarettlandschaft" gefeiert und mit Preisen überhäuft. Zuletzt erhielten sie den renommierten europäischen Radio-Kabarettpreis "Salzburger Stier".

"In der musikalischen Gefühlspalette bewegen wir uns völlig frei: Georg Kreisler-Stil, Jazz-Balladen, Spoken Word, Reggae, Schlager und Stil-Parodien, da ist alles vertreten." Thomas Pigor

Anna Mateur: ein Stimmwunder und eine Wucht

Anna Mateur ist eine Anti-Diva, dabei ist alles an ihr eine Wucht. Sie beherrscht die ganze Palette darstellerischen Ausdrucks, vom Slapstick bis zur Show-Pose. Auch musikalisch hat sie alles drauf, von der Disco-Parodie, über Kunstlied, Opernparodie bis hin zum Blues. Schon bei der der Studienwahl tat sie sich mit der Entscheidung schwer, studierte Gesang statt Grafik und Schauspiel – und lebt ihre schier überbordende Kreativität nun in ihren Bühnenprogrammen aus. Anna Mateur, die eigentlich Anna Maria Vogt heißt, in Dresden aufgewachsen ist und dort auch lebt, behauptet gern von sich selbst, dass wenn sie nicht gerade auf Tour sei, im "Tal der Ahnungslosen lebe und spinne".

"Ihr Können umfasst ihre faszinierende Stimme, ihr Temperament und ihr komisches Talent. Diese Elemente ergänzen sich zu einem einzigartigen Bühnenerlebnis: schrill, virtuos und begnadet komisch." aus der Laudatio zur Preisverleihung des Bayerischen Kabarettpreises 2010

Christof Spörk: Songs an der Klarinette

Christof Spörk ist promovierter Politologe, Anglizist und Romanist. Neben Klavier und Akkordeon ist sein Hauptinstrument die Klarinette. 2002 gründete er die Band "Global Kryner", die mit ihren durch die "Oberkrainer-Sound-Mangel gedrehten" Songs die österreichischen Charts stürmte und der er elf Jahre als Mitglied angehörte. 2011 startete er dann seine Solokarriere als Musikkabarettist und gewann gleich im ersten Jahr den Österreichischen Kabarettpreis. Inzwischen gilt Spörk, der im Burgenland lebt, als einer der musikalischsten und vielseitigsten Künstler der deutschsprachigen Kleinkunstszene.

"Am schönsten sind die immer sprachlich funkelnden, musikalisch spannenden, grandios gesungenen Songs an Flügel, Harmonika und Klarinette." Süddeutsche Zeitung

Karten zu gewinnen Mit * gekennzeichnete Felder sind verpflichtend. Vorname * Nachname * Straße * PLZ * Ort * E-Mail * Telefonnumer (für evtl. Rückfragen) Einsendeschluss ist der 3. Dezember 2019 Einwilligungserklärung * Ich bin damit einverstanden, dass der BR meine Angaben für die Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bitte verwenden Sie für Ihren Widerruf ebenfalls dieses Kontaktformular. Informationen nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung Spamschutz * Bitte geben Sie das Ergebnis der folgenden Aufgabe als Zahl ein: Drei minus drei ergibt? Senden

Veranstaltungsdetails radioSpitzen live vor Ort

Mit Pigor & Eichhorn, Anna Mateur und Christof Spörk

12. Dezember um 20.00 Uhr

im Studio 2 des BR Funkhauses, Rundfunkplatz 1, 80335 München

Einlass Foyer: 19.00 Uhr, Einlass Saal: 19.45 Uhr

Kein Ticket-Verkauf, Karten werden ausschließlich verlost, freie Platzwahl

Bewirtung vor der Veranstaltung und während der Pause