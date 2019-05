Live-Konzert San2 & His Soul Patrol im Freiheiz in München

Setlist

Rescue Me

Born OnThe Southside

The Joker

I'm Movin Up

Stay With Me

Black Bird Medley

Stronger

So Nice To Meet You

Hold On To Me

Besetzung

San2 - Gesang, Mundharmonika

Sebastian Schwarzenberger - Gitarre

Matthias Bublath - Keyboards, Hammond

Sebastian Gieck - Bass

Oskar Peter Kraus - Schlagzeug



Gäste:

Geoff Gascoyne - Bass

Tom Dunnett - Posaune

George Hogg - Trompete

Leo Richardson - Saxophon

Louise Claire Marshall - Gesang

Janet Ramus - Gesang

Claudia Koreck - Gesang

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzert vom 03.04.2019 im Freiheiz in München

Ton & Technik: Frank Sattler, Lucia Giessuebel, Klaus Mau