Live-Konzert Roger Cicero in memoriam

Er brachte den Swing und den Hut auf die Bühnen zurück. Am 6. Juli wäre er 50 Jahre alt geworden. Roger Cicero starb 2016 an einem Schlaganfall. Bayern 2 hat ihn über die Jahre begleitet und präsentiert eine Live-Konzert-Werkschau zwischen Big-Band-Sound und Kammer-Jazz.

Setlist

Zieh die Schuh aus

Hinterm Steuer

Keine halben Sachen

Spontis zeugen Banker

Adieu & Kuss

Nicht artgerecht

Eine Reise

50 Ways To Leave Your Lover

Moondance

Frauen regier'n die Welt

Besetzung Roger Cicero & Big Band

Roger Cicero – Gesang

Lutz Krajenski – Keyboards, musikalische Leitung

Hervé Jeanne – Kontrabass

Matthias Meusel – Schlagzeug

Dirk Lentschat, Axel Beineke – Trompete

Uwe Granitza, Andreas Barkhoff – Posaune

Thomas Zander – Baritonsax

Stephan Abel – Tenorsax

Uli Orth, Markus Steinhauser – Altsax

Besetzung The Roger Cicero Jazz Experience

Roger Cicero – Gesang

Maik Schott – Klavier

Hervé Jeanne – Kontrabass

Matthias Meusel – Schlagzeug

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020

Aufnahmen aus Konzerten von Roger Cicero & Big Band 2008, 2009 und 2012 in der Philharmonie in München und aus einem Konzert von The Roger Cicero Jazz Experience 2015 im Prinzregententheater in München



Ton & Technik: Klemens Kamp, Andreas Mittelstaedt, Anton Billmayer, Lucia Gießübel, Uli Oberleitner