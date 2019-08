Live-Konzert Jamie Cullum bei der Internationalen Jazzwoche Burghausen

Setlist

When I Get Famous

Taller

Lay On Me

Usher

Mankind

I'm All Over It

These Are The Days / You And Me Are Gone

Gran Torino

Besetzung

Jamie Cullum - Klavier, Gesang

Aisha Stuart - Backgroundgesang

Shanna Goodhead - Backgroundgesang

Tom Richards - Saxophone, Klarinette, Hammondorgel

Rory Simmons - Trompete, Flügelhorn

Tom Varrall - Gitarre

Loz Garratt - Kontrabass, E-Bass

Bradley Webb - Schlagzeug

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzert vom 30.03.2019 bei der 50. Internationalen Jazzwoche in Burghausen

Ton & Technik: Tom Schinko, Lucia Gießübel, Robert Hasler, Andreas Kiehlechner