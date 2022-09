radioMitschnitt aus Franken Das Beste aus Banz

Helen Schneider 2017 auf Banz

Helen Schneider wurde in den 80er-Jahren mit ihrer Rockband The Kick und dem Hit "Rock’n’Roll Gypsy" bekannt. Dann wurde sie erfolgreiche Musicalsängerin und inzwischen hat sie sich im Singer-Songwriter-Milieu neu erfunden und singt Lieder, die speziell für sie geschrieben sind: getextet von ihrer langjährigen Freundin, der Autorin Linda Uruburu, komponiert vom Gitarristen Jo Ambros, der sie auch bei ihrem Auftritt in Banz begleitet hat. "What would you do?" hat sie 2017 ihrem alzheimerkranken Vater gewidmet.