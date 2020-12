Element of Crime

Bayern 2-StudioClub: Element of Crime

Setlist

Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang

Schafe, Monster und Mäuse

Ein Brot und eine Tüte

Lieblingsfarben und Tiere

Gewitter

Die Party am Schlesischen Tor

Im Prinzenbad allein

Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin

Mehr als sie erlaubt

Warte auf mich

Delmenhorst