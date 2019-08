Live-Konzert Colter Wall im Münchner Feierwerk

Setlist

When The Works All Done This Fall

Wild Bill Hickok

Thirteen Silver Dollars

Railroad Bill

Motorcycle

Kate Mc Cannon

Western Swing And Waltzes

Big Balls In Cowtown

Wild Dogs

Cowpoke

White Freightliner

Sleeping On The Blacktop

Besetzung

Colter Wall - Gitarre, Gesang

Patrick Lyons - Pedal Steel Gitarre, Dobro

Jake "The Snake" Groves - Harmonika

Jordan Levine - Schlagzeug

Jason Simpson - Bass

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzert vom 21.03.2019 im Münchner Feierwerk

Ton & Technik: Marko Kaminsky, Lucia Gießübel, Roland Zweckinger, Daniel Scholz