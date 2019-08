Wendegeschichten Die Sommerradio-Reihe im Radiofeature

30 Jahre Mauerfall: Anläßlich dieses Jahrestages sendet das radioFeature sieben Sendungen, die in dieser Zeit von Mauerfall und Wiedervereinigung entstanden sind: Geschichten von Menschen, deren Leben sich radikal veränderte, von Kindern, die herausfanden, dass ihre Eltern bei der Stasi waren und vom Ende des DDR-Rundfunks.

► Wendegeschichten (1/7) ◄

Schattenland: Berlin nach dem Mauerfall

Von Garleff Zacharias-Langhans

Im ersten Teil der "Wendegeschichten" entdecken Berliner aus Ost und West DDR und BRD nach dem Mauerfall. Die Sendung beginnt mit einem Stimmungsbild im November 1989 und endet mit einigen überraschend zutreffenden Zukunftsprognosen.

Sendung: 27. Juli 2019 | 13.05 Uhr | Bayern 2

► Wendegeschichten (2/7) ◄

Der dicke Lipinski – ein sozialistischer Arbeiter

Von Sieglinde Scholz-Amoulong

Er wird der "dicke Lipinski" genannt. Er arbeitet in einem Braunkohle-Kraftwerk, fährt Wartburg und glaubt an den Sozialismus. Dann kommt die Wende und alles ändert sich. Der Niedergang der DDR stürzt den Arbeiter in eine Identitätskrise.

Sendung: 3. August 2019 | 13.05 Uhr | Bayern 2

► Wendegeschichten (3/7) ◄

Linie 5 – Reise von Halle nach Nirgendwo

Von Anselm Weidner

In Halle an der Saale brodelt es an allen Ecken. Die Mauer ist gefallen und die Bürger der DDR-Industriestadt verhandeln Vergangenheit und Zukunft. Der Autor fährt mit der Straßenbahnlinie 5 durch Halle und fängt die Stimmung auf.

Sendung: 10. August 2019 | 13.05 Uhr | Bayern 2

► Wendegeschichten (4/7) ◄

Bundeswehr und NVA: Hochzeit mit dem Feind

Von Marita Krauss

Es war eine der heikelsten Operationen der Nachwendezeit: Die Zusammenlegung von Nationaler Volksarmee und Bundeswehr. Gerade standen sich die beiden Armeen noch als potentielle Feinde gegenüber. Plötzlich sollten sie zusammenwachsen.

Sendung: 17. August 2019 | 13.05 Uhr | Bayern 2

► Wendegeschichten (5/7) ◄

Die Geldsorgen der DDR-Studenten

Von Tanja Hemm

Nach dem Mauerfall genießen die Studierenden in der DDR ihre neue Freiheit, aber sie haben auch mit Geldsorgen zu kämpfen. Stipendien vom Staat für jeden gibt es nicht mehr. Das treibt auch die Studenten in Jena um.

Sendung: 24. August 2019 | 13.05 Uhr | Bayern 2

► Wendegeschichten (6/7) ◄

Stasi-Kinder: „Meinem Papa werfe ich nichts vor“

Von Claudia Haarmann-Paasche / Ulrike Klausmann

Mit der Wende erfahren Kinder von Stasi-Spitzeln oft das erste Mal, was ihre Eltern getan haben. Viele von Ihnen haben Angst, ausgegrenzt zu werden. Viele sind hin- und hergerissen: Sollen sie zu ihren Eltern stehen?

Sendung: 31. August 2019 | 13.05 Uhr | Bayern 2

► Wendegeschichten (7/7) ◄

Der andere Kanal: Das Ende des DDR-Rundfunks

Von Helmut Kopetzky

Mit dem Niedergang der DDR wurde auch der DDR-Rundfunk abgewickelt. Die Neuaufstellung des Radios im Osten Deutschlands war voller Konflikte. Es ging nicht nur um Jobs - es ging auch um die Identität der „Neuen Bundesländer“.

Sendung: 7. September 2019 | 13.05 Uhr | Bayern 2