Die letzten Zeugen Als Kind in Auschwitz

"Alle Transporte von Griechenland sind immer direkt nach Auschwitz-Birkenau gegangen. Wir waren der allererste Transport. Sieben Tage lang in einem Waggon. Wir kamen am frühen Morgen an - um drei, vier Uhr. Auschwitz. Große Kälte. Das einzige, was wir gesehen haben, war ein sehr großer Mond. Und dann die Schreierei der SS! Die haben immer auf den Kopf geschlagen, die Schläge haben den Schrecken noch größer gemacht. Schon am nächsten Morgen haben wir ganz genau gewusst, was passiert ist. Das hat man gerochen. Das war der erste Eindruck und der schlimmste. Da sah man diese fünf Schornsteine: Erst kommt Feuer, dann Dampf, und als drittes schwarzer Rauch. Man hat das so gemacht, damit wir das sehen."