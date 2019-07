Perestroika in Äthiopien Abiy Ahmed - Hoffnungsträger am Horn von Afrika

Kaiser Haile Selassie I. im Krönungsornat

Königin von Saba und die Nachkommen Salomons

Äthiopien, früher Abessinien genannt, ist einer der ältesten unabhängigen Staaten der Welt. Das Alte Testament berichtet vom Besuch der Königin von Saba beim jüdischen König Salomon in Jerusalem. Der Legende nach entsprang der Begegnung ein Sohn: Menelik, der Begründer des äthiopischen Reichs.

Noch der letzte Kaiser, Haile Selassie, nannte sich einen Nachkommen Salomons, in 225. Generation. Ab dem 4. Jahrhundert breitete sich das Christentum in Äthiopien aus. Heute gehören – geschätzt – rund 40 Prozent der Einwohner der christlichen äthiopischen Kirche an. Ebenfalls rund 40 Prozent sind Muslime.



Versuche einer Kolonialisierung

Im 19. Jahrhundert musste sich Äthiopien zunehmend gegen den Kolonialismus europäischer Mächte wehren. 1895 wurde ein Angriff der Italiener abgewehrt. Aber 1935 eroberte das faschistische Italien Mussolinis mit dem Einsatz moderner Waffen und von Giftgas Äthiopien.



Autoritäre Herrschaft unter Kaiser Haile Selassie I. ...

1941 aber wurden die Italiener mit Hilfe der Briten vertrieben und Kaiser Haile Selassie kehrte aus dem britischen Exil nach Addis Abeba zurück. Haile Selassie gab dem Land eine Verfassung, herrschte aber autoritär. Unter dem Einfluss antikolonialer Bewegungen und angesichts immenser Armut entstand ein sozialistisch geprägter Widerstand, der Haile Selassie 1974 stürzte. Ein Jahr später starb der letzte Kaiser. Bis heute ist nicht klar, ob er ermordet wurde.



... bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion

Mit dem Ende der Sowjetunion brach 1991 auch die sozialistische Diktatur in Äthiopien zusammen. Eine "Revolutionäre Demokratische Front" übernahm die Macht. Auch sie herrschte autoritär und ließ den Äthiopiern wenig demokratische Freiheiten.



Äthiopischer Frühling mit Abiy Ahmed

2018 berief die alleinherrschende Regierungspartei einen neuen Präsidenten, Abiy Ahmed. Er überraschte als entschlossener Reformer. An die 10.000 politische Gefangene wurden freigelassen, die Pressezensur aufgehoben. Und Abiy Ahmed beendete den jahrzehntelangen, oft blutigen Konflikt mit dem Nachbarland Eritrea. Er gab in einer umstrittenen Grenzfrage nach. Die beiden Länder nahmen diplomatische Beziehungen auf und schlossen einen Friedensvertrag. Vor allem die jungen Äthiopier und die vielen ins Ausland Emigrierten hoffen auf Abiy Ahmed, doch sieht er sich gewaltigen Problemen gegenüber, insbesondere dem Widerstand der alten Eliten und der Zerstrittenheit der vielen Ethnien.