Putzkraft gesucht Wie bei legaler Beschäftigung auch das Finanzamt hilft

Wem die Arbeit im Haushalt zu viel wird, der macht sich auf die Suche nach einer Putzhilfe. Die Nachfrage bei Freunden oder Nachbarn bleibt meist erfolglos. Also doch online über ein Vermittlungsportal wie etwa die Haushaltjobbörse der Minijobzentrale. Doch wir geht das, was kostet es, was ist abgesichert und kann man das Putzen steuerlich absetzen?

Ob bei Singles oder bei Familien – in mehr als 4 Millionen Haushalten in Deutschland sind Putzkräfte beschäftigt. Sie reinigen die Böden, nehmen die Gardinen ab, helfen beim Waschen der Wäsche, greifen zum Staubwedel. Die meisten von ihnen arbeiten nicht legal, sondern schwarz.

Rund 3 Millionen illegal tätig - Nur rund 300 000 Haushaltshilfen arbeiten offiziell

Dabei scheitert ein „ordentliches“ Arbeitsverhältnis oft nicht an den Arbeitgebern, sondern an den Reinigungskräften selbst. Viele fürchten finanzielle Einbußen. Denn bei der Anmeldung mehrerer Jobs würden sie sozialversicherungspflichtig.

Ein Beispiel:

"Man hat vier verschiedene Putz-Jobs, jeder für 150 Euro. Damit ist man über 450 Euro. Man müsste das zum Teil normal versteuern, hat dann erheblich weniger Geld und arbeitet dann eben schwarz." Wolfgang Buschfort, Minijobzentrale der deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS).

Denn wer mehr als 450 Euro im Monat verdient, zahlt Sozialabgaben wie Kranken-, Arbeitslosen-, Rentenversicherung. Gleichzeitig erhält er aber gewisse Absicherungen wie Kranken oder Urlaubsgeld.

Soziale Absicherung

Wer dagegen weniger als 450 Euro verdient, zahlt keine Sozialabgaben, ist aber bei Anmeldung über die Minijobzentrale ebenfalls abgesichert. Hat also genau so Anspruch auf Urlaub und auf Lohnfortzahlung bei Krankheit. In diesem Fall bezahlt die Minijobzentrale während sechs Wochen 80 Prozent der Lohnfortzahlung. Und auch bei Arbeitsunfällen wie beim Sturz von der Leiter etwa, brauchen sich Putzkräfte keine Sorgen machen. Die gesetzliche Unfallversicherung übernimmt die Kosten für die ambulante oder stationäre Behandlung und, wenn nötig, eine lebenslange Unfallrente.

Übrigens:

"Auch wenn die Putzhilfe nicht angemeldet ist, hat sie Anspruch auf dieses Geld, nur der Arbeitgeber muss es alleine zahlen." Wolfgang Buschfort, Minijobzentrale der deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KSB).

Auch die andere Seite hat was davon

Die Haushalthilfe anzumelden kann sich lohnen. Denn der Arbeitgeber kann die Lohnkosten für die Putzkraft – auch hier gilt der Mindestlohn von 9,19 Euro die Stunde - von der Steuer absetzen. Experte Buschfort erklärt, wie das geht:

"Man zahlt ca. 14 Prozent des Lohnes als Abgabe an die Minijobzentrale. Da ist die Versicherung dabei, die Steuern, verschiedene Umlagen. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Putzhilfe 100 Euro im Monat verdient, dann bezahlt der Arbeitgeber 14 Euro im Monat. In 12 Monaten, also einem Jahr, sind das dann 168 Euro an Abgaben an die Minijob-Zentrale. Von der Steuer kann der Arbeitgeber wiederum bis zu 510 Euro absetzen. Hier legt das Finanzamt nicht nur die Abgaben an die Minijob-Zentrale zugrunde, sondern auch den Lohn, den die Minijobberin bekommt. Sie bekommt 1200 Euro ausgezahlt, hinzu kommen 168 Euro an Abgaben, damit zusammen 1368 Euro. Hiervon kann der Haushalt bis zu 510 Euro vom Finanzamt zurückbekommen." Wolfgang Buschfort, Minijobzentrale der deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS).

Aber Achtung, das gelte natürliche nur bei Steuerzahlern. Viele Rentner zahlten noch keine Steuer, daher könnten sie auch nichts geltend machen.



Also nochmal: Der Arbeitgeber zahlt der Putzhilfe ihren Verdienst – wegen der Belegbarkeit sollte das besser per Überweisung geschehen statt in bar- und legt noch gut 14 Euro an Abgaben für die Minijobzentrale drauf. Damit ist er zwar mehr los als die im Beispiel genannten 100 Euro im Monat. Doch dafür bekommt er einen Steuerrabatt: 20 Prozent der Ausgaben lassen sich direkt von der Steuer abziehen, und zwar bis 510 Euro im Jahr.

Schnell erledigt

Die Anmeldung für den Arbeitgeber ist recht einfach: Im Internet unter minijob-zentrale.de das Formular herunterladen und zusammen mit der Putzkraft unterschreiben. Das war´s.

Bußgelder drohen

Übrigens: Sollte das nicht gelingen und die Hilfe arbeitet ohne Anmeldung, droht eine Geldbuße von maximal 5.000 Euro. Und zwar nicht nur der Putzhilfe, sondern auch dem Haushalt, der sie beschäftigt!