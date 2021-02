Proteste nach Verurteilung von Kremlkritiker Nawalny "Das Opfer wird verurteilt, nicht die Täter"

"Das Urteil war zu erwarten", sagt Russland-Expertin Katja Gloger im Gespräch mit der radioWelt. Sie war unter anderem für den Stern als Korrespondentin in Moskau tätig und beobachtet die Entwicklungen im Land sehr genau. Für Gloger ist es bezeichnend, dass nun das Opfer eines Giftanschlags inhaftiert wurde und nicht die mutmaßlichen Täter, die Nawalny vergiftet haben. Dahinter stehe der Versuch, nicht nur den Kreml-Kritiker, sondern vor allem die Bevölkerung einzuschüchtern: "Dieser riesige Polizeiapparat macht den Demonstranten natürlich Angst", sagt Katja Gloger. Die Bilder von Verhaftungen und verprügelten Protestlern seien erschreckend. "Umso größer muss unser Respekt sein, dass die Menschen dennoch auf die Straße gehen."

Junge Menschen auf den Straßen

Festnahme bei Nawalny-Protesten in Russland Interessanterweise seien es vor allem die jungen Leute, die protestieren, also diejenigen, die niemand anderen als Putin als Präsidenten erlebt haben, so Gloger. "Die wollen sich nicht mehr abfinden mit den gigantischen Lügen und all diesen Ungerechtigkeiten." Der "Zynismus der Macht" funktioniere nicht mehr, wonach Putin der Bevölkerung erzählt, dass es sich um einen demokratischen Staat handle, in dem alles nach Recht und Gesetz geschehe. "Ich denke, die Menschen protestieren gar nicht so sehr für Nawalny, sondern vor allem gegen das System und für ihre eigene Zukunft."

"Die Menschen protestieren gegen das System und für ihre eigene Zukunft." Katja Gloger, Russland-Expertin

Kritik bricht Licht ins Dunkle des Kremls

Im Kreuzfeuer internationaler Kritik: der russische Präsident Wladimir Putin Seit Wladimir Putin an der Macht ist, gab es niemanden in der Opposition, der genug Einfluss hatte, um dem russischen Präsidenten die Stirn zu bieten. Alexej Nawalny scheint es, jedenfalls für Beobachter der russischen Politik, im Ansatz zu gelingen. Darum versuche der Kreml ihn mundtot zu machen, meint Marina Litwinenko. Sie ist die Witwe des Putin-Kritikers und Ex-KGB-Agenten Alexander Litwinenko, der 2006 bei einem Giftanschlag mit ums Leben kam. Bei Demonstrationen gegen die Inhaftierung Nawalnys in Deutschland war sie vor Ort und hat sich als Rednerin für die Freilassung eingesetzt: "Nawalny hat vieles ans Licht gebracht und dafür wollen sie ihn jetzt ins Gefängnis stecken. Ich halte das für inakzeptabel."

An dem Prozess gegen Nawalny habe man gemerkt, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, sagt Litwinenko. "Er ist eben jemand, der sich gegen korrupt einsetzt und damit auch sehr öffentlichkeitswirksam ist", sagt sie im Bayern 2-Tagesticket. "Deshalb will Nawalny auch in Russland bleiben, um vor Ort etwas bewirken zu können."

"Europa sollte die Missstände in Russland weiter offen kritisieren." Marina Litwinenko

Unterstützung von westlicher Seite gefordert

Marina Litwinenko hofft, dass diesmal mehr Unterstützung vom Westen kommt als im Fall ihres Mannes. Sie selbst ist seitdem britische Staatsbürgerin und lebt in London, wo sie zuvor politisches Asyl bekommen hat. Menschen in Europa sollten weiter die Missstände in Russland offen kritisieren und den Druck auf die Regierung in Moskua aufrecht halten, fordert Marina Litwinenko.

Friedensnobelpreis für Nawalny?

Verurteilter Kreml-Kritiker Alexej Nawalny Sie will Alexej Nawalny mit anderen Unterstützern für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Litwinenko sieht eine Chance, dass Nawalny in Russland wirklich etwas verändern kann und Russland demokratischer macht. "Bei der Protestbewegung gegen die russische Regierung gab es ein Auf und Ab in den letzten Jahren", sagt sie. Es sei jetzt entscheidend, ihn auch über die Sozialen Netzwerke aufrecht zu erhalten. "Der Protest bleibt wichtig, auch, um weiter an die Demokratie und ein Rechtsstaat glauben zu können".