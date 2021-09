Karten für Filmfest-Publikumspreis zu gewinnen "Trans – I Got Life"

Podiumsgespräch

Im Anschluss an die Filmpremiere findet ein Podiumsgespräch mit Sybille Giel (Moderatorin und Leiterin der Redaktion Notizbuch bei Bayern 2), den Regisseurinnen sowie zwei Mitwirkenden des Films statt.



In dem Gespräch erzählen die vier, wie es zu diesem ungewöhnlichen Film kam, wie es gelungen ist, so nah an die Lebensgeschichten zu kommen, aber auch von den Grenzen dessen, was Menschen in der Öffentlichkeit erzählen. Und es geht um die Frage, warum es so wichtig ist, dass jeder Mensch, sein Leben leben kann, wie Leben gelingt.