Karten für Filmfest-Publikumspreis zu gewinnen "Trans – I Got Life"

Podiumsgespräch

Über den Film

Eine Frau umarmt sich selbst. Bild aus dem Dokumentarfilm. "Trans - I Got Life"

Was bedeutet es, trans zu sein? Was lässt Menschen eine Reise der Selbstverwirklichung antreten, die mit so vielen Zweifeln, Schmerzen und Veränderungen verbunden ist? Dieser Dokumentarfilm begleitet sieben Transmenschen auf dem Weg zu sich selbst und zeigt, wie vielseitig diese Wege aussehen können. Die Protagonistinnen und Protagonisten sprechen über ihre sehr persönlichen und individuellen Erfahrungen und den eigenen Identitätskonflikten. Der Film ist eine Reise in die Zwischenwelten jenseits von Geschlechternormen, in intime Lebensräume und in die Chirurgie, die zum Kreißsaal für eine zweite Geburt wird.