Psychoneuroimmunologie Wie Stress das Immunsystem beeinflusst

"Sich ins Bett zu legen und auszuruhen ist nicht in jeder Stresssituation hilfreich. Hier wird es eben wichtig, sich selbst zu beobachten. Sich in dem Moment, wo man merkt, da ist etwas in Schieflage geraten, zu fragen: Was ist das, was aus der Balance gekommen ist? Und was braucht es, damit das wieder ins Lot kommt? Das ist glaube ich das Wichtigste, denn sonst gerät man eher in Entspannungsstress."