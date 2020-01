Faszination Böhmerwald (1/2): Psychogramm einer Seelenlandschaft

"Wenn ich im Böhmerwald unterwegs bin, fasziniert mich immer, dass es hier noch Orte gibt, da kannst du dich um 360 Grad drehen und du blickst nur auf Wald. In den Abendstunden vernimmt man keinen Lärm, man sieht keine künstlichen Lichtquellen und an Nebeltagen im November hat der Böhmerwald etwas sehr Melancholisches. Wenn man da, so wie hier vom Dreisessel zum Plöckenstein in so einer Nebelstimmung geht, dann ist das was sehr Emotionales, wo man sehr schnell wieder geerdet wird. Und für mich ist das meine persönliche Seelenlandschaft."