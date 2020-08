Zwangsstörung Warum Skin Picking vor allem im Sommer einschränkt

Sie hat den Drang ihre Haut aufzukratzen – wieder und wieder. Deshalb hat sie Narben am ganzen Körper und trägt im Sommer nur lange Kleidung. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, die an Skin Picking erkrankt ist, und sich deshalb immer auf den Winter freut.

Lilly (Name von der Redaktion geändert) ist Skin Pickerin: Sobald sie eine Unebenheit auf ihrer Haut sieht oder spürt, hat sie direkt den Drang daran herumzukratzen – wieder aufzuhören fällt ihr dann schwer.

"Selbst wenn Eiter rauskommt, mache ich noch weiter. Es könnte immer noch weiter was rauskommen, z. B. noch mehr Eiter. Dann läuft schon Blut raus. Und dann hört man nicht an der einen Stelle auf, sondern sucht den ganzen Rest vom Körper ab." Lilly, Skin Pickerin

Psychische Erkrankung: Skin Picking

Skin Picking – auch Dermatollomanie oder Acne excoriée genannt – ist eine Zwangsstörung. Der Psychodermatologe Professor Uwe Gieler beschreibt es so: "Der Zwang einer Handlung ist wie eine Sucht, die aus dem Inneren des Gehirns kommt und die Betreffenden zwingt, die Handlung jetzt, in dem Moment, genauso vorzunehmen, wie sie eben gemacht werden muss. Und da nutzt es nichts, zu versuchen, das von außen zu verhindern."

Skin Picking-Episoden sind teils unbewusst

Auch Lilly hilft es nicht, wenn Menschen ihr sagen, dass sie mit dem Kratzen aufhören soll.

"Ich weiß, dass ich es nicht machen soll, aber es ist halt so im Unterbewusstsein. Manchmal ist man auch in einem richtigen Flow, wo man Stunden lang am Spiegel hängt. Früher hab ich dann richtig lange mit der Pinzette meine Beine bearbeitet. Deswegen zeige ich im Sommer auch meine Beine nicht." Lilly, Skin Pickerin

Wegen Narben nur lange Kleidung im Sommer

Der französische Begriff für Skin Picking ist acne excoriée, also "Kratz-Akne". (Symbolbild)

Lilly bearbeitet ihre Haut seit sie zwölf Jahre alt ist und Akne hatte – mal mehr, mal weniger. Heute, mehr als zehn Jahre später, hat sie am ganzen Körper Narben vom Skin Picking, weil sie die Wunden einfach nicht abheilen lassen kann. Wenn sie darauf angesprochen wird, erzählt sie, dass sie Akne hat oder dass sie sich beim Rasieren geschnitten hat. Der Sommer ist für Lilly am schlimmsten: Ständig wird sie gefragt, ob ihr in den langen Klamotten nicht zu warm ist. Aber nackte Haut zeigen will und kann sie nicht.

"Einerseits kann ich meine Haut nicht zeigen, weil ich mich dafür schäme und andererseits, wenn ich meine Haut selber sehe, dann triggert mich das direkt und ich habe direkt das Bedürfnis, daran was zu machen und was zu ändern." Lilly, Skin Pickerin

Selbsthilfegruppen können bei Scham helfen

Psychodermatologe Professor Uwe Gieler, der Hautarzt und Psychosomatiker ist, weiß, dass sich viele Betroffene für die psychische Erkrankung Skin Picking schämen: "Viele verstecken diese Handlungen schamhaft und diese Schamhaftigkeit ist natürlich auch etwas, was das Ganze fördert." Er rät deshalb Betroffenen dazu, sich in Selbsthilfegruppen über die Erfahrungen mit Skin Picking auszutauschen:

Selbsthilfegruppe Skin Picking Köln Auf der Website skin-picking.de können sich Menschen aus ganz Deutschland über Skin Picking informieren und austauschen. Dort gibt es auch eine Übersicht über andere, lokale Selbsthilfegruppen.

"Wenn man dann in der Selbsthilfegruppe merkt: 'Ich bin ja nicht alleine, es gibt viele andere, denen es genauso geht, die genau die gleichen Probleme haben wie ich, dann ist das schon sehr hilfreich." Laut Professor Uwe Gieler zeigen etwa 1 bis 1,5 Prozent der deutschen Bevölkerung starke Skin Picking-Symptome, also exzessives Bearbeiten und Beschädigen der Haut. Etwa 10 Prozent zeigten leichte Symptome, wie Lippenbeißen oder Fingernägelkauen. Das ergab eine Repräsentativbefragung, die er mitdurchgeführt hat.

Auch für Angehörige kann Skin Picking belastend sein

Lilly hat über zehn Jahre gebraucht, bis sie mit ihrem Skin Picking an die Öffentlichkeit gegangen ist und auf Instagram ein Foto von ihren Narben gepostet hat. Davor wusste nur ihr engstes Umfeld Bescheid. Ihre Familie hat ihr Skin Picking lange nicht verstanden.

"Inzwischen verstehen sie auch, dass es Teil einer psychischen Erkrankung ist und nicht alleine mit Willensstärke weggeht. Und dass es auch ein Prozess ist, an dem man arbeiten muss. Wenn man das über Jahre hinweg praktiziert hat, dann braucht es dementsprechend auch Jahre bis es wieder weggeht." Lilly, Skin Pickerin

Lillys Strategie: Sich selbst nicht bestrafen

Über die Jahre hat Lilly ihre eigenen Bewältigungsstrategien ausprobiert: weniger in den Spiegel schauen, Maske auch drinnen tragen, Gelnägel. In stressigen Phasen, bei denen ihr Skin Picking stärker ist, spricht sie mit ihrer Therapeutin darüber. Und wenn sie doch mal wieder eine Skin Picking-Episode hat:

"Wenn ich gekratzt hab, versuch ich mich danach nicht mehr zu bestrafen und mir keine Vorwürfe zu machen, sondern ich versuche mir zu sagen: Hey, es ist okay, dass das gerade passiert ist, es ist halt gerade stressig, aber das heilt wieder – und ich brauch jetzt auch die Zeit um zu heilen." Lilly, Skin Pickerin

Lilly heißt eigentlich anders, möchte aber lieber anonym bleiben. Sie hofft, dass sie eines Tages ohne Skin Picking leben kann, sieht ihre Heilung aber als Prozess.