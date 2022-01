Prozesse gegen alte NS-Täter Gerecht — oder zu spät?

In den vergangenen Monaten stand ein 100-jähriger, ehemaliger KZ-Wachmann in Neuruppin vor Gericht. Heute wird der Prozess gegen eine 96-jährige, ehemalige Zivilangestellte des Konzentrationslagers Stutthof in Itzenhoe weiter geführt. Wegen des hohen Alters, ist die Aussicht auf langjährige Haftstrafen jedoch gering. Warum also werden auch heute noch Prozesse gegen Täter und Mittäter der Nazi-Gräuel und des Holocausts angestrengt?