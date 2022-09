Protest der mutigen Frauen Wie blicken Sie auf den Iran?

Über 70 Menschen starben bereits bei den Protesten gegen die Regierung im Iran. Auslöser war der Tod einer Frau vor zwei Wochen in Polizeigewahrsam. Was lösen die Bilder der Demonstrationen bei Ihnen aus? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.