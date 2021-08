Programme, Kandidaten, Emotionen: Was ist für Sie wahlentscheidend?

Ist für Sie ein bestimmtes Themenfeld, wie Renten-, Klima- oder Bildungspolitik entscheidend? Oder schauen Sie mehr auf die Personen an den Parteispitzen oder vielleicht auch auf die Kandidatinnen und Kandidaten direkt in Ihrem Wahlkreis? Was müssten die Parteien tun, um bei Ihnen zu punkten und Sie zu überzeugen? Das waren die Fragen, um die sich das Tagesgespräch drehte.