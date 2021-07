Keine Corona-Impfung Populist Aiwanger leckt Blut

Dem niederbayerischen Bauch-Politiker Hubert Aiwanger kommt das Thema Corona-Impfung gerade recht. Der Populist hat Blut geleckt. Endlich kann er als Freie Wähler-Chef einmal wieder seine Unabhängigkeit zur Schau stellen. Das Medienecho ist riesig – und Aiwanger freut's. In seinem Deutschlandfunk-Interview verortet er sich sogar außerhalb des politischen Establishments. Er, der stellvertretende Bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister. Seine Verantwortung sieht Aiwanger auch darin, nicht alles zu tun, was die Mehrheit fordere.

Söder pocht, Aiwanger trotzt

Je mehr sein Regierungschef, CSU-Ministerpräsident Markus Söder, also darauf pocht, nur ein geimpftes Kabinettsmitglied erfülle seine Vorbildfunktion – umso mehr mag Aiwanger schon gleich gar nicht. In seiner persönlichen Anti-Impfkampagne paaren sich traditioneller Bauernstarrsinn und Misstrauen gegenüber der Obrigkeit mit seinem politischen Talent. Die Freien Wähler schöpfen aus dem selben Wählerpotential wie die CSU – sind Fleisch vom Fleisch, aber eben gegen die traditionelle Parteidisziplin in einer Programm- und Volkspartei. Aiwanger muss mit seinen Freien Wählern nicht die Mehrheit der Bürger abdecken. Er kann viel gezielter als Söder seinen politischen Vorteil aus einer momentanen Strömung ziehen.

Aiwanger auf Stimmenfang bei Impfskeptikern

Und bei den Impfskeptikern kommt Aiwanger sehr gut an. Teilweise trendete der Hashtag #ichbinaiwanger – und auf dieser Welle will Aiwanger jetzt am liebsten bis in den Bundestag surfen. Oder im Wahlkampf zumindest möglichst viele Stimmen einsammeln. Denn die Wahlkampfkostenerstattung können die Freien Wähler, die große Parteispenden aus der Wirtschaft offiziell ablehnen, besonders gut brauchen. Aber jeder Erfolg der Freien Wähler geht auf Kosten der CSU und ihren bundespolitischen Einfluss – und das nervt Parteichef Söder gewaltig. Er ist in all den Monaten bei seinem vorsichtigen Corona-Kurs geblieben. Dass er für Impfungen wirbt, ist keine Wahlkampftaktik. Bei Aiwanger ist das anders.

Anbiedern bei Querdenkern