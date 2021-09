Pop, Punk, Politik: Literatur und Münchner Underground der 1980er Jahre

"Die 80er waren auch eine Zeit, wo man wirklich Angst hatte, wie es in der Zukunft weitergeht. Und es ist ja, wenn man den Link zu heute sieht. Es ist ja genauso. Genauso jetzt haben viele junge Menschen Angst vor der Zukunft, so wie wir sie auch hatten. Wir haben nicht geglaubt, dass es irgendeine Zukunft für uns gibt. No Future heißt nicht umsonst No Future. So haben wir uns auch gefühlt. Das haben wir natürlich auch ein bisschen zelebriert. Aber das Grundgefühl war schon auch die Angst."