1550 neue Polizistinnen und Polizisten in Bayern Wäre das auch ein Job für Sie?

Die Aufgabenbeschreibung in nüchternen Worten: "Die Bayerische Polizei ist für die Sicherheit der Bürger in Bayern zuständig. Die Beamten sind Ansprechpartner für die Belange der Bevölkerung. Polizeibeamte werden sowohl gefahrenabwehrend, als auch strafverfolgend tätig, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren." So steht es auf der Seite der Bayerischen Polizei, wo sich Bewerberinnen und Bewerber informieren können. Eine reizvolle Aufgabe?