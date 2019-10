Podcast "Ohne Alkohol mit Nathalie" Jung, erfolgreich im Job - und abhängig vom Alkohol

Abhängig mit Ende 20: Nathalie Stüben war erfolgreiche Journalistin und dem Alkohol verfallen – kein Einzelfall. Nach Schätzungen sind zehn Prozent aller Konsumenten in Deutschland süchtig. Wie es Nathalie wieder aus dem Alkoholsumpf herausgeschafft hat, arbeitet sie jetzt in ihrem eigenen Podcast auf.

Nathalie Stüben, Sie und ich sind seit ein paar Jahren Kolleginnen beim Bayerischen Rundfunk. Obwohl wir uns kennen, hat mich Ihr neuer Podcast "Ohne Alkohol mit Nathalie" überrascht, weil ich nicht mitbekommen habe, dass Sie ein Alkoholproblem haben. Ist es vielen so gegangen?

Ich glaube, ein paar haben es schon vermutet, aber ja, viele haben es nicht mitbekommen, nicht einmal aus meinem engsten Umfeld. Die haben nur gemerkt, dass ich mich über die Jahre hinweg verändert habe. Letztens habe ich noch mit einer Freundin gesprochen, die meinte: "Ich habe gespürt, wie verloren Du warst, aber ich konnte nicht so richtig eingrenzen, wo dein Problem liegt. Als du mir das dann erzählt hast, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich hab bis dahin einfach nicht gewusst, dass es am Alkohol lag."

Wie viele Jahre würden Sie sagen, haben Sie so ein Zweitleben geführt?

Das hat sich schleichend entwickelt. Dass es so richtig heftig war, also dass ich mich alle drei, vier Tage bis in die Besinnungslosigkeit getrunken habe, das ging so etwa ein Jahr lang. Aber das kam ja nicht von heute auf morgen. Davor hatte ich auch schon unzählige Abende, die im Filmriss endeten. Genauso wie viele abstinente Phasen. Nachdem ich betrunken einen Zahn verloren hatte, hab' ich zum Beispiel mal ein Jahr lang gar nichts getrunken. Aber halt auch wieder angefangen, weil ich mir eingeredet habe, dass ich es ja offensichtlich voll im Griff habe. Nach diesen Pausen wurde es mit jedem Mal heftiger.

Die Sucht um jeden Preis verbergen

Bei Ihnen passte es überhaupt nicht zu den Klischees. Man hat Ihnen das überhaupt nicht angesehen. Sie haben immer gearbeitet, sind nicht mit der Fahne ins Büro gekommen.

Rein medizinisch betrachtet war ich Alkoholikerin. Psychisch abhängige Alkoholikerin. Das heißt: Ich habe zwar nicht täglich getrunken, aber wenn ich einmal anfing, konnte ich nicht aufhören. Dann kam es zu diesen Totalabstürzen. Das ist ein Kriterium der psychischen Abhängigkeit. Aber wenn ich diese Abstürze dann hinter mir hatte, war ich extrem produktiv und habe super effizient gearbeitet. Deswegen ist es kaum jemandem aufgefallen. Ich hatte sehr viel Erfolg und dann gucken die Leute nicht so genau hin.

Hatten Sie trotzdem das Gefühl, Sie verbergen etwas?

Klar. Das ist anstrengend und auch unheimlich. Wenn ich morgens aufwachte, nahm ich als erstes mein Handy in die Hand und schaute nach, was ich wem wieder geschrieben habe. Denn telefonierte ich mit Freundinnen, die mir oft sagten: "Du hast mich gestern Abend angerufen, aber ich konnte dich gar nicht mehr verstehen." Das alles wieder einzufangen erfordert unwahrscheinlich viel Energie. Und das trägt natürlich dazu bei, dass ich immer den Eindruck hatte, etwas verstecken zu müssen.

Alkoholismus bei Frauen Eine Langzeitstudie von Wissenschaftlern aus Greifswald und Lübeck kommt zu dem Ergebnis, dass es bei den Folgen von Alkoholsucht große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. So stellten die Forscher fest, dass es Frauen schneller und stärker als Männer mit Erkrankungen auf den Konsum reagieren. In Zahlen heißt das, die Sterberate von Alkoholikerinnen ist um das 4,6-fache erhöht, die von Alkoholikern um das 1,9-fache. Die Lebenserwartung liegt mit 60 Jahren, 2 Jahre über dem männlichen Durchschnittsalter.

Entzug durch eigenen Antrieb

Sie sind an einen Punkt gekommen, wo Sie gesagt haben: Schluss jetzt, ich will's anders. Hat Ihnen da jemand in den Hintern getreten? Oder ging es von Ihnen aus?

Nein, das ging von mir aus. Ich glaube auch nicht, dass Außenstehende da so viel machen können. Bei mir war an diesem Morgen vor über drei Jahren die Schmerzgrenze erreicht. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte mich über nichts mehr so richtig freuen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass sogar die Themen, die mich sonst interessierten, blass wurden und dass es bei mir an vielen Tagen nur noch darum ging zu überleben. Und an diesem Morgen war für mich klar: Es geht nicht mehr. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon lange gewusst, dass ich ein Alkoholproblem habe. Aber ich habe mich lange nicht getraut, es anzugehen, weil das bedeutet hätte, dazu zu stehen. Und das war für mich das Allerschlimmste. Ich dachte: "Was sollen denn die Leute von mir denken? Die denken dann, dass ich eine Alkoholikerin bin." Das hat mich ewig lang davon abgehalten, mich meinem Problem zu stellen. Dagegen will ich jetzt anarbeiten.

Daran, den anderen diese Angst zu nehmen, sich dem Problem zu stellen? Oder dieses Bild vom Alkoholsüchtigen zu ändern?

Beides. Zunächst möchte ich einfach sagen, dass es da nichts gibt, wofür man sich zu schämen braucht. Alkohol ist eine hochgradig süchtig machende Droge. Da ist es nicht sonderlich abgefahren, abhängig zu werden. Wir haben nur einfach ein falsches Bild im Kopf. Ich möchte zeigen, dass dieses Problem nichts mit Bildungsstatus, Herkunft oder sonstwas zu tun hat, sondern dass das jeden treffen kann, der trinkt. Und ich will dazu ermutigen, etwas dagegen zu unternehmen, wenn man sein Problem erkannt hat, anstatt all seine Energie da rein zu stecken, es zu verheimlichen.

Besuch bei den Anonymen Alkoholikern

Als Sie aufgehört haben zu trinken, waren Sie 30 Jahre alt. Gibt es für Frauen wie Sie Angebote?

Ich würde mal sagen: Für Frauen wie mich gibt es nicht wirklich Angebote, zumindest kaum attraktive. Ich war einen Abend bei den Anonymen Alkoholikern, weil ich im Kopf hatte, dass man das so macht, wenn man der Alkoholabhängigkeit entkommen will. Aber nachdem ich da war, wusste ich, dass ich da nie wieder hingehe. Die waren total nett und es war auch hilfreich mal auszusprechen: "Mein Name ist Nathalie und ich bin Alkoholikerin." In dem Moment war für mich irgendwie klar, dass mein Entschluss feststeht, nie wieder Alkohol zu trinken. Aber als ich da rausging, habe ich auch gespürt, dass diese Methode nichts für mich ist. Ich möchte lieber im Kopf haben, was ich sein will, als wieder und wieder einen Begriff zu wiederholen, der mich limitiert. Mir haben Bücher und US-amerikanische Podcasts gehofen. In den USA gibt es wahnsinnig tolle Angebote von jungen Frauen und Männern, mit denen ich mich identifizieren konnte. Von denen habe ich gelernt, wie ich es schaffen kann. Das war dann sozusagen meine Selbsthilfegruppe. Auf Deutsch gab es sowas nicht. Das ist ein Grund, warum ich meinen Podcast mache. Ich habe den Podcast kreiert, den ich mir damals gewünscht hätte.