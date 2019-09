Berühmte Plattencover: Abbey Road & Co. Interview mit dem Musiker und Grafiker Klaus Voormann

The Beatles - Abbey Road Das Musikstudio der Beatles lag an der Abbey Road und so sollte auch die Platte heißen. Was noch fehlte war ein gutes Motiv für die Plattenhülle. Alle blicken zum Fotografen Iain Macmillan. Der sagt: "Raus, auf den Zebrastreifen, da hinten, da an der Kreuzung". Zehn Minuten hat er Zeit. So entstand das Albumcover zu "Abbey Road" von 1969. Der VW Käfer, der auf dem Bürgersteig der Abbey Road parkte, steht heute im Volkswagen Automuseum in Wolfsburg.