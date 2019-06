Pflanzen als intelligente Geschöpfe Wunderwelt der Wurzeln

"Es gibt Phasen im Leben, da muss man ein ganz bestimmtes Thema bearbeiten!

Wo kommt man her, was hat einen geprägt, wo geht man hin?



Wenn beide Elternteile gestorben sind, ist das so ein Zeitort der Besinnung, oft aber geschieht das, wie bei mir, erst Jahre nach deren Tod.



Man wühlt und forscht und stellt Fragen an sich und die anderen und bemerkt Themen, die vermeintlich plötzlich im Raum stehen, aber schon lang da waren und endlich beachtet werden möchten."