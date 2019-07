Kochen mit Fabio Campetti Fünf Rezepte für Pasta wie in Italien

1. Spaghetti Aglio Olio Peperoncino

Zutaten für vier Personen:

350 g Spaghetti

2 große Knoblauchzehen

4 Esslöffel Olivenöl extra vergine

getrocknete Chilischote/Peperoncino (so viel man verträgt)

Petersilie

Salz

Zutaten für die Spezial-Variante:

6-8 Filets eingelegte Sardellen in Öl oder unter Salz

8 Esslöffel geriebener Parmesan

2 Esslöffel Olivenöl extra vergine

die Schale einer halben Bio-Zitrone

4-6 Esslöffel Krumen altbackenes Weißbrot

Zubereitung:

Zunächst Peperoncino/Chilischote, dann Knoblauch kleinhacken und zusammen in einem Esslöffel Olivenöl pro Person bei mittlerer Hitze andünsten, bis der Knoblauch goldgelb ist. Pfanne vom Herd nehmen und eventuell einen Schuss Olivenöl zum Abkühlen dazugießen. Petersilie kleinhacken.

Für eine Spezial-Variante mit Sardellen, diese unter fließendem Wasser von Salz oder Öl befreien und in etwa ein Zentimeter große Stücke schneiden. Zitrone waschen, schälen und die Zitronenschale sehr fein hacken, das altbackene Weißbrot ebenfalls fein hacken.

Die Brotkrumen in Olivenöl in einer weiteren Pfanne rösten und dann sowohl die Sardellenstücke als auch die Zitronenschale daruntermischen und die Pfanne vom Herd nehmen.

Spaghetti in viel Salzwasser al dente kochen, die Pfanne mit der Knoblauch-, Peperoncino- Ölmischung erhitzen, die abgegossenen Nudeln sowie die Petersilie dazugeben und alles bei kleiner Hitze miteinander verrühren.

Die Spaghetti servieren und mit den Sardellen-Zitronen-Brotmischung garnieren. Parmesan darüberreiben.

2. Pesto Genovese

Zutaten für sechs Personen:

50 g frische Basilikumblätter

2 Knoblauchzehen

15 g Pinienkerne

70 g Parmesankäse

30 g Pecorino

100 ml Olivenöl extra vergine

1 Prise grobes Salz

500 g Spaghetti oder Kurznudeln

Steinmörser und Holzstößel

Zubereitung:

Knoblauchzehen schälen, zerkleinern und zusammen mit dem groben Salz in einem Steinmörser, mit einem Holzstößel, an der Mörserwand zu einer Creme zerreiben. Als nächstes die Pinienkerne und dann - nach und nach - die frischen Basilikumblätter dazugeben und ebenfalls mit einer gleichmäßigen Rührbewegung zerdrücken. Die beiden Käsesorten zerkleinern und im Mörser zerdrücken. Zum Schluss langsam das Olivenöl dazugeben und mit dem Stößel solange an der rauen Steinwand zerreiben bis alle Zutaten zu einer sämigen Creme geworden sind.

Die gewünschte Portion - ein Esslöffel pro Person - in eine Schüssel geben, mit zwei, drei Esslöffeln Nudelwasser etwas flüssiger machen und die abgegossenen Nudeln dazurühren. Pesto Genovese lässt sich im Kühlschrank in einem gut verschlossenen Glas und mit Olivenöl bedeckt, ein, zwei Wochen aufbewahren.

3. Spaghetti alla Carbonara

Zutaten für vier Personen:

350 g Spaghetti

60 g Pancetta (durchwachsener, ungeräucherter Bauchspeck)

2 Bio-Eier

8 Esslöffel geriebener Parmesan

4 Esslöffel Milch

4 Esslöffel Olivenöl extra vergine

schwarzer Pfeffer

Salz

Zubereitung:

Beide Eier mit der Gabel in einer Schüssel verquirlen, den geriebenen Parmesankäse und die Milch dazumischen. Aufpassen, dass die Masse nicht zu flüssig wird, salzen und pfeffern. Pancetta in feine, schmale, etwa drei Zentimeter lange Streifen schneiden und in einem Esslöffel Olivenöl kross braten. Die Pfanne vom Herd nehmen, einen Teil des ausgetretenen Fettes weggießen und durch das restliche Olivenöl ersetzen.

Die Spaghetti in reichlich Salzwasser al dente kochen, den Speck kurz erhitzen und ca. 3 Minuten mit den abgegossenen Spaghetti gut verrühren (die so genannte Mantecatura, fundamental für sämtliche Pasta-Soßen). Anschließend die Ei-Käse-Milch-Masse dazugeben und etwa 1 Minute unter ständigem Rühren vermischen. Aufpassen, dass das Ei nicht stockt!

Sofort servieren und am Tisch, wenn gewünscht, Parmesankäse darüberreiben.

4. Ragu di Carne Italiano

Zutaten für 12 Personen:

1 mittelgroße Zwiebel

2 mittelgroße Karotten

3 Stangen Staudensellerie

1 Bund Petersilie

4 Esslöffel Olivenöl extra vergine

350 g mageres Hackfleisch vom Schwein

700 g mageres Hackfleisch vom Rind

250 g gewürzte Bratwurst, am besten die toskanischen Salsicce

300 g Tomatensoße im Glas

2 Esslöffel konzentriertes Tomatenmark aus der Tube

2 Gläser Rotwein

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Zwiebel, Karotten, Staudensellerie sehr fein hacken und etwa 15 Minuten in einem breiten, flachen Topf in etwas Olivenöl anschmoren; die klein gehackte Petersilie dazugeben. Die Haut der Bratwurst abziehen, das Fleisch in den so genannten Soffritto, das geschmorte Gemüse, geben und bei mittlerer Hitze weiterschmoren, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Beide Hackfleischsorten dazugeben, salzen und unter ständigem Umrühren garen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Danach den Rotwein dazugeben und verdampfen lassen, anschließend das Gleiche mit der Tomatensoße und dem Tomatenkonzentrat machen - unter ständigem Umrühren.

Den Deckel drauflegen und die Soße eineinhalb bis zwei Stunden bei niedriger Hitze köcheln lassen. Immer wieder kontrollieren, umrühren und – falls nötig – Wein oder Wasser dazugeben.

Die Soße ist fertig, wenn sie sämig ist und die Fettaugen, die obenauf schwimmen, die Farbe der Tomaten angenommen haben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren die Nudeln mit der Soße in einer Pfanne etwa drei Minuten gut vermischen.

5. Spaghetti all'Amatriciana

Zutaten für vier Personen:

350 g Spaghetti

100 g Guanciale (ungeräucherte Schweinebacke)

75 g Pecorino Romano

350 g frische San-Marzano-Tomaten (ersatzweise geschälte Tomaten in der Dose oder Tomatensoße im Glas)

50 ml trockener Weißwein

1 Esslöffel Olivenöl extra vergine

1 Prise Peperoncino/ Chilischote

Prise Salz

Zubereitung:

Die Schweinebacke in dünne Streifen - einen cm breit, drei cm lang - schneiden und zusammen mit dem kleingehackten Peperoncino anbraten. Den Weißwein dazugießen und verdampfen lassen, die Pfanne vom Herd nehmen, den Speck herausfischen, zur Seite legen und dann wahlweise die Tomatensoße im Glas, die geschälten Tomaten in der Dose oder die vorher enthäuteten und klein geschnittenen San-Marzano-Tomaten etwa 5-10 Minuten in dem Fett garen lassen.

Kurz bevor die Spaghetti in reichlich Salzwasser al dente gekocht worden sind, den geriebenen Pecorino Romano zur Soße geben, eventuell auch ein, zwei Esslöffel Nudelwasser, damit die Soße sämig bleibt. Dann die abgegossenen Nudeln zwei, drei Minuten mit der Soße verrühren. Einen Esslöffel Olivenöl dazugeben. Am Tisch dann darüber eine Prise Pecorino Romano darüberreiben.