Als Faustregel kann man sich merken: Zuerst entscheidet man, wie viele Eier man für den Teig benötigt, und nimmt dann pro Ei 1 Handvoll Mehl. Dies entspricht in etwa 100 g Mehl pro Ei.



Schritt 1:

Zutaten abwiegen Für eine Hauptmahlzeit nimmt man 100 g Mehl pro Person (Type 00 oder Type 405). Außerdem brauchen Sie 55 g Eier (ohne Schale) pro 100 g Mehl. Wenn Sie z. B. Pasta für 4 Personen zubereiten, brauchen Sie 400 g Mehl und 220 g Eier, das entspricht in der Regel 4 Hühnereiern (Größe M). Wenn Sie die Zutaten abwiegen, können Sie auch andere Eier nehmen, etwa von Enten oder Truthähnen, was die nonne auch machen. Wenn Ihre Eier etwas zu wenig wiegen, geben Sie etwas Wasser oder ein zusätzliches Eigelb dazu, damit Sie auf das richtige Gewicht kommen.



Schritt 2:

Zutaten vermischen Häufen Sie das Mehl auf Ihr Nudelbrett. Formen Sie mit den Fingern eine Mulde in der Mitte, die nicht zu zu flach ist, damit die Eimasse nicht überläuft. Geben Sie die Eier hinein. Verquirlen Sie die Eier mit einer Gabel bis Sie eine Masse haben, die nicht klumpig aussieht, und weich von der Gabel fällt, wenn man diese aus der Masse hochzieht. Fahren Sie mit der Gabel innen an der Mehlwand entlang, sodass ein wenig Mehl in die Eimasse fällt. Rühren Sie es unter und lösen Sie dabei Klümpchen auf, sodass ein flüssiger Teig entsteht. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Teig fester wird. Dann können Sie die Mehlwand zerstören und das restliche Mehl mit einem Teigschaber in und auf den Teig schaben.



Wischen Sie mit dem Teig das übrige Mehl auf und kneten Sie es zügig unter. Sollte der Teig zu klebrig sein, geben Sie 1 EL Mehl dazu und kneten es unter. Es ist besser, den Teig jetzt als später zu verändern. Der Teig sollte nun weich, aber nicht klebrig sein. Wenn noch etwas Mehl auf dem Brett liegt, sollten Sie dieses entfernen, damit das Brett schön sauber ist, wenn Sie den Teig darauf weiter bearbeiten. Die nonne sieben überschüssiges Mehl und verwenden es so noch einmal.



Schritt 3:

Den Teig kneten Kneten Sie den Teig nun mindestens 10 Minuten lang. Vergleichen Sie Ihre Hände mit Wellen: Drücken Sie mit den Handballen den Teig weg und ziehen ihn mit den Fingern zurück. Wenn der Teig zu einem Block geformt ist, drehen Sie ihn um 90 Grad, falten Sie ihn zur Hälfte und kneten Sie weiter. Arbeiten Sie zügig, denn die Luft ist der Feind der anständigen Pasta – sie trocknet sie aus, also trödeln Sie besser nicht! Wenn sich die Pasta zu trocken anfühlt, feuchten Sie Ihre Hände mit etwas Wasser an, um wieder mehr Feuchtigkeit in den Teig zu geben. Beim Kneten entwickelt sich das Gluten und der Teig wird elastisch. Er sollte sich seidig und glatt anfühlen. Wenn Sie Ihren Daumen in den Teig drücken, sollte er zurückprallen. Für einige nonne ist ihr Teig fertig, wenn sie kleine Löcher darin sehen können, sobald sie ihn in der Mitte durchschneiden. Zum Kneten können Sie auch die Knethaken Ihrer Küchenmaschine verwenden.



Schritt 4:

Den Teig ruhen lassen Legen Sie nun den Teig in eine Schüssel mit Deckel, damit er nicht austrocknet. Frischhaltefolie ist auch gut. Sie können auch ein Küchentuch verwenden, das allerdings nicht mit parfümiertem Waschmittel gewaschen worden sein darf, weil der Duft sonst auf die Nudeln übergeht. Lassen Sie den Teig nun bei Zimmertemperatur 30 Minuten ruhen. So bildet sich das Gluten aus und der Teig lässt sich leichter ausrollen. Man kann ihn auch über Nacht im Kühlschrank aufbewahren. Dann dunkelt er nach, aber der Geschmack verändert sich nicht. Aber: Vor dem Ausrollen muss der Teig wieder Zimmertemperatur angenommen haben.