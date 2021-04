Andere Therapien Was Parkinsonpatienten tun können

Apomorphin-Pumpe

Mit Hilfe einer kleinen Pumpe und einer sehr feinen Nadel gelangt der Wirkstoff Apomorphin gleichmäßig ins Fettgewebe unter der Haut am Bauch. Der sogenannte Dopaminagonist geht auf diese Weise direkt ins Blut. Der Patient trägt die etwa 7 mal 5 cm große Pumpe an einem Gürtel oder Halsband mit sich herum. Bei Bedarf kann er selbst nachsteuern, um Wirkungsschwankungen zu vermeiden. Eine Operation ist nicht nötig.

Vorteil für den Patienten

Levodopa-Pumpe

Auch die Vorläufersubstanz von Dopamin, die der Körper selbst in Dopamin umbaut, kann durch Infusion in den Körper gebracht werden. Dazu ist allerdings ein kleiner Eingriff notwendig: Im Rahmen einer Magenspiegelung wird durch die Bauchdecke ein kleiner Schnitt gemacht und dann eine künstliche Sonde in den Magen-Darm-Trakt geschoben, die im Dünndarm verbleibt.