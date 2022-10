Parasol und Edelreizker Gehen Sie in die Pilze?

Derzeit zieht es viele Menschen zur Pilzsuche in den Wald. Häufig ist ein klassischer Pilzführer zur Bestimmung mit im Gepäck. Neu im Trend sind Pilz-Apps, die damit werben, Pilze anhand eines Fotos bestimmen zu können. Trotz neuer technischer Möglichkeiten, gibt es aber einiges bei der Pilzsuche zu beachten. Die wichtige Faustregel gilt nach wie vor: Gegessen wird nur, was sicher und eindeutig bestimmt ist. Außerdem müssen Pilze frisch sein.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Haben Sie schon einmal Pilze im Wald gesammelt? Was hält Sie bisher vielleicht davon ab? Worauf kommt es Ihrer Meinung nach bei der Pilzsuche an? Was sollte man beachten? Was macht das Sammeln für Sie besonders interessant?