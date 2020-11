Palliativversorgung Regelungen und Ansprüche

Das seit 8. Dezember 2015 geltende Hospiz- und Palliativgesetz will sterbenden Menschen die Gewissheit geben, in ihrer letzten Lebensphase nicht allein, sondern in jeder Hinsicht gut versorgt und begleitet zu sein. Daher wurden eine Vielzahl von Maßnahmen in diesem Gesetz ergriffen, wie zum Beispiel, dass ehrenamtliche Hospizbegleiter seither auch im Krankenhaus eingesetzt werden können oder die Verbesserung der Finanzierung von stationären Hospizen oder ambulanten Hospizdiensten oder die Verbesserung der ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung in Pflegeheimen.

"Wir haben bisher Bedarfszahlen, dass geschätzt auf 250.000 Einwohner ein solches multiprofessionelles SAPV-Team zur Verfügung stehen sollte. Wir haben in München und Umgebung fünf solcher Teams. Diese Teams sind auch entsprechend finanziert und das war tatsächlich ein ganz großer Erfolg. Da sind wir sehr gut aufgestellt." Prof. Dr. Claudia Bausewein

Palliativmedizinische Versorgung - Der Status quo

"Ich überblicke die Entwicklung über 30 Jahre. Wenn man sich überlegt, dass wir von nicht bestehenden Strukturen in den 80er-Jahren über eine Pionierphase heute in eine Konsolidierung kommen: Wir sind Teil des Gesundheitswesens geworden, Teil der Gesetzgebung, es gibt eine Finanzierung, das finde ich für 30 Jahre eine unwahrscheinliche Entwicklung innerhalb eines Gesundheitswesens und innerhalb der Medizin." Prof. Dr. Claudia Bausewein

Palliativmedizinische Versorgung – Herausforderungen der Zukunft

"Wir haben eine Bevölkerungsentwicklung, in der immer mehr ältere Menschen leben, die immer mehr Erkrankungen haben werden – wir nennen das in der Medizin Multimorbidität -, das macht die Betreuung komplexer und schwieriger. Diese Menschen werden an Zahl zunehmen. Wir haben das große Thema Menschen mit Demenz und die Themen Pflegemangel und Ärztemangel, also wir haben viele Herausforderungen." Prof. Dr. Claudia Bausewein

Wer hat Anspruch auf palliativmedizinische Versorgung?

"Wenn man verschiedene Definitionen von Palliativmedizin anschaut, steht in keiner, dass die Patient*innen eine vordefinierte Krankheit haben müssen. Sondern es muss eine fortgeschrittene und weiter fortschreitende Erkrankung vorliegen, die das Leben vorzeitig beendet. Es geht nicht um spezielle Diagnosen - neben Krebserkrankungen gibt es viele Erkrankungen des Herzens, der Lunge, der Nieren, die ebenso das Leben vorzeitig beenden und den Menschen große Beschwerden machen." Prof. Dr. Claudia Bausewein

"Unit of Care" – auch die Angehörigen sind betroffen

Angehörige von Menschen mit einer unheilbaren Krankheit sind in vielfacher Hinsicht belastet, manchmal sogar mehr als der Patient selbst: Sie verlieren einen geliebten Menschen; sie sind oft Hauptbetreuer und mit der Pflege des Patienten betraut; ihre Trauer beginnt schon, solange der geliebte Mensch noch lebt.

"Bei uns gehören die Angehörigen in der Begleitung immer dazu. Wir haben nicht nur zehn Patienten auf Station, sondern zehn Angehörige und Familien." Prof. Dr. Claudia Bausewein

Angehörige müssen oft in der Rolle des Vorsorgebevollmächtigten für den Angehörigen Entscheidungen treffen – mit der Sorge, über Leben und Tod entscheiden zu müssen.