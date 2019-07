Zeitzeuge der Mondlandung "Da lief einiges richtig schief"

Julia Zöller: Otto Deppe durfte zunächst als Radioreporter nach Florida. Dort war er beim Start der Apollo-11-Mission dabei, danach nistete er sich im NASA Kontrollzentrum in Houston ein. Dort fieberte Otto Deppe dann auf die Mondlandung mit. Neben ihm ein Telefon für die Reportagen, vor ihm die berühmten Bildschirme. War es so, Herr Deppe?

Otto Deppe: Ich habe die Bilder immer noch vor Augen. Das hat sich eingeprägt, obwohl inzwischen 50 Jahre vorbei sind: einmal der Start in Florida, als diese gigantische Rakete aufgestiegen ist. Das war wirklich ein bewegendes Erlebnis. Ich bin danach mit dem nächsten Flugzeug nach Houston, um vor Ort im Pressezentrum der NASA alle Informationen zu bekommen.

Gehen wir geistig noch einmal zurück in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969: Sie sitzen da also im Kontrollzentrum. Was hören Sie in den Stunden davor, beim Anflug mit der Mondlandefähre und bei der Landung der Eagle? Da ist einiges auch schiefgelaufen.

Otto Deppe heute.

Man hatte ja den Sprechfunkverkehr auf dem Kopfhörer. Man muss sich das so vorstellen: Ich hatte eine kleine Box mit vier Monitoren. Da waren alle Daten der NASA drauf. Zusätzlich hatte man immer einen Blick ins Mission Control, man sah also die Wissenschaftler an ihren Monitoren und vor den Riesenleinwänden: Es blinkte überall. Zusätzlich hatte ich noch zwei amerikanische Fernsehsender auf dem Monitor, sodass ich immer auf dem aktuellen Stand war. Als dann der Anflug auf den Mond kam, kriegte man natürlich mit, dass da einiges nicht richtig funktionierte. Es war deutlich sichtbar, dass die Wissenschaftler damals auch ein bisschen nervös waren. Die letzte Phase war dann besonders dramatisch, als die Mondfähre Eagle nicht im vorberechneten Gebiet landen konnte. Da waren riesige Felsbrocken und Armstrong musste wirklich in letzter Sekunde eingreifen und auf Handsteuerung übergehen. Dann ist er noch ein paar hundert Meter weitergeflogen, bis er eine Stelle fand, wo man landen konnte. Das hat ja dann auch wunderbar funktioniert. Aber man muss sagen, er hätte nur noch für wenige Sekunden - 20, 30 Sekunden - Treibstoff gehabt. Wenn die Landung dann nicht erfolgt wäre, hätten sie sofort auf einen anderen Knopf drücken müssen und wären wieder zu Mike Collins in der Kommandokapsel zurückgeflogen.

Das war knapp! Hatten Sie diesen Funkverkehr auf dem Ohr?

Ja, den hatten wir auf dem Kopfhörer und auf dem Monitor die Daten. Aber die Daten waren sehr kompliziert, muss ich ehrlich sagen; den Funkverkehr konnte man recht gut verfolgen. Wenn ich das heute so höre, hat das eigentlich sehr gut geklappt.

Wie formal war die Kommunikation? Wir kennen ja nur dieses Bedeutungsschwere, das es in die Geschichtsbücher geschafft hat. Waren die Akteure sehr kontrolliert?

Eigentlich ja, mit sehr, sehr kurzen Anweisungen. Der Verbindungsmann in Houston war Charles Duke, der sogenannte Capcom - das ist derjenige, der als einziger die Verbindung mit den Astronauten hält. Dann wurde die Sprache allerdings immer schneller. Es kamen immer mehr Anweisungen. Man merkte: Irgendwelche Computer haben nicht richtig funktioniert. Man muss aber sagen: sehr präzise Sprache, sehr kontrolliert. Hektik war nicht zu spüren.

Erinnern Sie sich noch, was sie im entscheidenden Moment reportiert haben, als Neil Armstrong den Fuß auf den Mond gesetzt hat?

Ich habe vorher unendlich viel geredet, während der Anflugphase, später beim Ausstieg, als sich die Luke öffnete, das ging ja alles relativ schnell. Als ich über den Kopfhörer dann hörte, dass jetzt Armstrong den Fuß auf den Boden setzt, war ich einfach still und habe gewartet, was passiert.

Wir haben in den Archiven Ihre Reportage gefunden:

"Neil Armstrong steht jetzt auf der Treppe. Es sind nur wenige Stufen, die er in seinem schwerfälligen Raumanzug hinunterklettern muss. Und jetzt müssten es eigentlich nur wenige Schritte, nur wenige Sekunden sein, und dann wird Neil Armstrong seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzen. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen aber ein Riesenfortschritt für die gesamte Menschheit, so in etwa die Übersetzung der Worte von Neil Armstrong, der sich jetzt auf der Oberfläche des Mondes aufhält. Und vor wenigen Jahren hatte niemand gewagt daran zu denken, dass so etwas überhaupt möglich sein würde." Livereportage damals vor 50 Jahren von Otto Deppe

Was war dann im Kontrollzentrum los?

Dort fielen sich die ganzen NASA-Techniker, Wissenschaftler und Mitarbeiter in die Arme. Es wurden Fähnchen geschwenkt. Es war logischerweise eine tolle Stimmung, denn das war der entscheidende Moment, auf denen alle hingearbeitet hatten. Gefährlicher war sicher die Landung auf dem Mond zuvor, aber dieses war eben der historische Moment: Der erste Mensch setzt seinen Fuß auf den Mond.

Sie waren als 26-jähriger Reporter bei einem Jahrtausendereignis dabei. Wie hat Sie das geprägt?

Ich muss sagen, es war für mich natürlich in meiner damals noch jungen Reporterlaufbahn das größte Ereignis bis dahin. Ich habe dann später viele weitere Flüge reportiert: Apollo 12, Apollo 14, 15, 16, 17, ich war bei den ersten Shuttles dabei, bei Sojus Apollo - das Projekt damals mit den Russen.

Halten Sie es für nötig, dass die NASA jetzt eine weitere bemannte Mondmission in Vorbereitung hat?

Geplant ist sie für ca. 2024/25. Die Amerikaner wollen eine Mondumlaufstation bauen und von dort aus auf den Mond gehen. Ob das sinnvoll ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Schon gegen Ende der Apollo-Missionen gab es ziemlich viel Streit. Bei Apollo 15/16 fragten die Amerikaner: Muss das sein, dass wir so viele Milliarden Dollar für dieses Projekt ausgeben, angesichts der vielen Probleme, die wir im eigenen Land haben? Die Frage stellt sich natürlich heute auch. Technisch gesehen brauchen Wissenschaftler Visionen. Da bin ich völlig d'accord, das muss auch so sein. Man muss sich irgendwo ein Ziel setzen. Ob man das alles realisiert, wage ich manchmal zu bezweifeln.

