Osteoporose Dem Knochenschwund vorbeugen

Osteoporose wird als Volkskrankheit eingestuft. In Deutschland sind rund sieben Millionen Menschen von niedriger Knochendichte und erhöhtem Risiko für Wirbelbrüche betroffen – das sind etwa acht Prozent der Bevölkerung.

Die Patientinnen und Patienten haben dünnere Knochen und erleiden deshalb häufiger Frakturen.

Wenn die Knochen brüchig werden

Osteoporose ist oft vermeidbar und behandelbar. Obwohl Ernährung und Bewegung wichtig sind, kann man damit allein die Erkrankung nicht völlig verhindern. Wer bereits Fälle von Osteoporose in der Familie hat, trägt ein erhöhtes Risiko, besonders wenn Schenkelhals-Brüche bei einem Elternteil aufgetreten sind. Osteoporose heißt vereinfacht „Knochenschwund“. Dabei werden die kleinen Knochenbälkchen (Trabekel) dünner und in dem Knochengeflecht entstehen zunächst kleine Lücken. Das Knochengerüst ist nicht mehr belastbar, die Anfälligkeit für kleine Trabekel-Brüche (Insuffizienzfrakturen, Knochenödeme) steigt und irgendwann kommt es zum sichtbaren Knochenbruch oder Wirbelkörper sinken zusammen. Wenn die Schränke in der Wohnung einem höher vorkommen und man um vier oder mehr Zentimeter kleiner geworden ist, sollte nach einer Osteoporose gesucht werden.

Typische Osteoporose-Frakturen sind Radius-(Unterarm-)Fraktur, Wirbelbrüche und - meist später im Leben – Schenkelhalsfrakturen. Diese sind besonders gefürchtet, da sie mit einer erhöhten Sterblichkeit und/oder Hilfs-, bzw. Pflegebedürftigkeit einhergehen.

Ist Osteoporose behandelbar?

Noch vor 25 Jahren wurde die Osteoporose als schicksalhafte Alterskrankheit angesehen. Heute ist gesichert: wenn Arzt und Patient bzw. Patientin gut zusammenarbeiten, lässt sich Osteoporose vermeiden oder verbessern. Sogar eine sogenannte manifeste Osteoporose (mit Frakturen), lässt sich in allen Stadien gut behandeln.

Wie groß ist das Osteoporose-Risiko?

Die Lebenserwartung der Europäer steigt stetig. Damit wächst auch das Osteoporose-Risiko, denn mit zunehmendem Alter verliert der Mensch Knochenmasse. Deshalb muss jede(r) mehr für ihre/seine Gesundheit tun – Osteoporosebedingte Knochenbrüche könnten in den kommenden Jahren zu Versorgungsproblemen durch Kapazitätsengpässe führen. Bereits heute werden nicht einmal PatientInnen mit bereits eingetretenen osteoporotischen Frakturen (Brüchen), dann mit einer Knochendichtemessung auf Osteoporose getestet oder behandelt.

Was kann man selbst tun?

So wie man zweimal am Tag die Zähne putzt, sollte man täglich auch an die Knochen denken. Dazu sollten Menschen, die wenig an die frische Luft gehen oder die Sonne meiden, und auch Menschen über 65 Jahre wenigsten 400 IE Vitamin D täglich zuführen (Rezeptfrei käuflich). Ab 65 Jahren lässt die Fähigkeit der Haut nach, unter UV-Licht-Einfluss selbst Vitamin D zu bilden. So können gebräunte 80-jährige durchaus einen Vitamin D-Mangel haben. Wenn eine Vitamin D-Spiegel gemessen werden soll, dann am besten im Frühjahr, und höchsten alle 2 Jahre. Außerdem wäre hilfreich, das Rauchen einzustellen, und auf mindestens 20 Minuten am Tag Bewegung sowie auf eine gesunde Ernährung zu achten. Knochen-gesunde Ernährung ist auch eine Gefäß-gesunde Ernährung.

Osteoporose wird meist erst bemerkt, wenn ein Knochen bricht. Risikofaktoren sind niedriges Körpergewicht, Vererbung, bestimmte Medikamente, Bewegungsmangel, Rauchen und schlechte Ernährung - und die Hormone spielen eine Rolle.

Frauen sind von Osteoporose viermal häufiger betroffen als Männer – vor allem wegen der hormonellen Umstellung in den Wechseljahren, die 15 mal mehr Einfluss auf die Veränderung der Knochendichte hat, als Ernährung alleine. Auch junge Mädchen mit Essstörungen sind durch Knochenschwund gefährdet.

Aufbau des Knochens

Knochen bestehen zu unterschiedlichen Anteilen aus zwei Knochensorten: kortikaler Knochen und Knochenbälkchen (trabekulärer Knochen). Letztere reagieren besonders in Wirbelköpern und Fersenbein schnell auf hormonelle Veränderungen. Der kortikale Knochen ist die vorherrschende Knochen-Art in den langen Röhrenknochen wie Oberschenkel (Femur) und Oberarm (Humerus). Er ist in Lamellen angeordnet, hat eine langsamere Umbaurate und kann (oft jahrelang zuvor bestehende) Probleme der Calcium-Aufnahme anzeigen, wenn die Knochendichte im Femur schlechter ist als in der Wirbelsäule.

Beides zusammen bestimmt die Festigkeit des Knochens. So muss zum Beispiel die Hüfte Belastungen von mehr als 250 Kilogramm verkraften und obendrein elastisch sein, um kurze harte Schläge abzufedern.

Knochen bei Osteoporose

Bei Osteoporose werden zuerst die Knochenbälkchen so dünn, dass sie schon bei geringer Belastung brechen - es kommt zu Mikro-Frakturen. Später werden zum Beispiel sichtbare Sinterungsfrakturen der Wirbelkörper daraus. Ein Vorgang, der auch schleichend und unbemerkt passieren kann – zwei Drittel aller Osteoprosebedingten Wirbelbrüche werden als Zufallsbefund auf einem Röntgenbild gesehen. Nicht immer wird daraus die richtige Konsequenz gezogen – nämlich eine Osteoporose-Diagnostik und -Therapie einzuleiten.

Frühform

Die Frühform von Osteoporose, den Schwund an Knochenmasse, bemerkt die Patientin/der Patient zunächst nicht. Denn die äußere Knochenform ist in der Frühphase der Osteoporose noch intakt, obwohl im Innern des Knochens die Knochensubstanz schon vermindert ist.

Fortgeschrittenes Stadium

Setzt sich der Abbau der Knochenmasse über Jahre hinweg fort, reicht ein kleiner Anlass, um den Knochen zum Brechen zu bringen, zum Beispiel ein heftiges Niesen, Stolpern oder das Anstoßen an ein Hindernis. Dann kann plötzlich ein Wirbel zusammen brechen; oder es bricht der Oberschenkelhals, eine Rippe oder ein Unterarm.

Wichtig:

Entscheidend bei solchen Frakturen ist, dass geprüft wird, ob Osteoporose dahinter steckt. Denn - das ist die wichtige Botschaft - Osteoporose lässt sich heute gut behandeln. Aber dazu müssen sich Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten insbesondere nach einer Fraktur zusammensetzen und gemeinsam eine Behandlungsstrategie entwickeln. Lebenslang wird alle zehn Jahre das Skelett einmal komplett umgebaut und alles, was in diesen zehn Jahren positiv oder negativ auf den Knochen eingewirkt hat, schlägt sich dabei nieder. Das heißt aber auch, dass lebenslang eine Verbesserung möglich ist.

Es gibt Faktoren, die den Knochenschwund begünstigen, die man nicht selbst beeinflussen kann. Es gibt aber auch solche, die mit dem Lebensstil zusammenhängen und die vermeidbar wären.

Vermeidbares Risiko: Wodurch kann Osteoporose begünstigt werden?

Familiäre Belastung (vor allem Eltern mit einer Schenkelhalsfraktur)

Hohes Alter

Vitamin-D-Mangel

Calciumarme Ernährung

Beschleunigter Knochenabbau in den Wechseljahren

Längerfristige Einnahme bestimmter Medikamente (z. B. Cortison; Aromatase-Hemmer bei Brustkrebs-Erkrankung; Androgen-Entzugstherapien nach Prostatakarzinom-Erkrankung; Antiepileptika, Protonen-Pumpen-Inhibitoren (sogenannte PPIs) zur Hemmung der Magensäure)

Depression

Längere Bettruhe oder Immobilisation im Rollstuhl

Untergewicht (BMI unter 20 kg/m2)

Übermäßiger Alkoholkonsum

Rauchen

Osteoporose beginnt nicht erst im Alter von 50 Jahren, sondern hat eine lange Vorgeschichte. Ob man Osteoporose später bekommt oder nicht, hängt zum Teil auch davon ab, ob man in der Kindheit, Jugend und im mittleren Erwachsenen-Alter eine Knochen-gesunde Entwicklung hatte.

Da kann man nicht vorbeugen

Nicht beeinflussbar sind zum Beispiel erbliche Faktoren. Ebenfalls außerhalb des Einflusses des Patienten ist die natürliche, aber knochenschädliche Umstellung des Hormonhaushaltes während der Menopause. Schwangerschaften und die Stillzeit führen vorübergehend zu vermehrtem Knochenabbau, da wegen der erhöhten Anforderungen durch die Mineralisierung des kleinen Skeletts, große Mengen an Kalzium für dessen Aufbau mobilisiert werden müssen, - aus den hoffentlich guten Reserven im Knochen der werdenden Mutter.

Folge von Krankheiten

Auch sehr viele Krankheiten führen zu Osteoporose, zum Beispiel Asthma bronchiale und Rheuma, u.a. auch wegen negativer Auswirkungen auf die Knochen durch Medikamente mit denen diese Krankheiten behandelt werden, allen voran Kortison. Daneben spielen zunehmend auch manche Krebstherapien eine Rolle – Aromatase-Inhibitoren bei der Behandlung von Brustkrebs verschlechtern die Knochendichte ebenso wie Hormon-Entzugstherapien, die bei Brustkrebs, Endometriose, aber auch bei Prostata-Karzinomen eingesetzt werden.

Nicht zuletzt sind PatienInnen mit immobilisierenden Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson, u.a. einem erhöhten Osteoporose-Risiko ausgesetzt.

Tipp bei Kortison

Patientinnen und Patienten, die länger als ein halbes Jahr ein Kortison-Präparat als Tablette nehmen müssen, sollten deshalb ihre Knochendichte untersuchen lassen.

Frauen sind öfter betroffen als Männer

75 Prozent der Osteoporose-Patienten sind Frauen.

Das liegt zum einen daran, dass sie weniger von dem kortikalen (härteren, äußeren) Knochen aufbauen, und mehr von dem trabekulären (inneren) Knochen. Aus letzterem wird im Bedarfsfall – z.B. in der Schwangerschaft – aber auch bei Hormonentzug sehr schnell Kalzium und damit Knochendichte abgebaut. Bei Männern ist der kortikale Knochenanteil höher. Ausserdem schützt das höhere Testosteron bei Männern die Knochendichte, da es Knochen-aufbauend wirkt.

Zudem verlieren Frauen während der hormonelle Umstellung in der Menopause zwei bis vier Prozent ihrer Knochenmasse pro Jahr. Etwa ein Viertel aller Frauen verliert in dieser Zeit besonders viel Knochendichte – diese „Schnellverlierer“ sind stärker Osteoporose-gefährdet. Sind ihre erstgradigen Verwandten (meist Mütter) von Osteoporose betroffen, verlieren Frauen sogar schon vor der Menopause schneller an Knochendichte.

Allerdings: Da die Lebenserwartung insgesamt steigt, bekommen auch immer mehr Männer Osteoporose. Inzwischen leiden auch mehr Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Osteoporose, bedingt durch Bewegungsmangel und Ernährungsfehler. Auch während und nach einer Schwangerschaft kann es zu Knochenschwund mit Auftreten von Wirbelbrüchen kommen.

Tipp:

Deshalb sollten Schwangere mit Risiko für Osteoporose, mit Zwillingsschwangerschaften und mit längerer Bettlägerigkeit (z.B. bei Frühgeburtsbestrebungen) Kalzium und Vitamin D substituieren. Dabei sind ausgeglichene tägliche Gaben sinnvoller als hochdosierte Präparate in größeren Abständen.

Eisprung beeinflusst Knochen

Langanhaltender, beruflicher Stress kann bei jungen Frauen dazu führen, dass sie keinen Eisprung haben und das kann sich auch auf die Knochen auswirken. Denn das Gelbkörperhormon (Progesteron), das nur nach einem Eisprung in nennenswerten Mengen im Frauenkörper gebildet wird, fördert den Knochenaufbau. Im Rahmen einer Beobachtungsstudie haben Wissenschaftler des Interdisziplinären Osteoporosezentrums der TU München herausgefunden, dass biochemische Knochenaufbau-Parameter nur in den zweiten Zyklushälften von Zyklen mit Eisprung angestiegen ist. Wenn in den Zyklen kein Eisprung war, blieben die Aufbau-Parameter niedriger.

Knochen-Schnell-Verliererinnen

Zu diesen „fast losers“ zählen sowohl ca. 25 Prozent der Frauen, die während der Wechseljahre überdurchschnittlich viel Knochendichte verlieren, als auch junge Brustkrebspatientinnen, die im Rahmen der Chemotherapie die Eierstockfunktion verlieren. Sie werden zum Teil jahrelang mit Medikamenten behandelt, die dem Körper Östrogen entziehen. Daher wird zu Beginn einer Therapie mit Aromatase-Inhibitoren eine Knochendichtemessung mit Dual-X-Ray-Absorptiometrie (DXA) empfohlen, deren Strahlenbelastung nur ein 60tel einer normalen Röntgenaufnahme beträgt und die in 20 Minuten auf einer Liege liegend durchgeführt wird. Schon bei einem T-Score von -2,0 (Osteoporose beginnt bei -2,5) wird Brustkrebs-Patientinnen mit Hormonentzugstherapie nach den Leitlinien der AGO (Arbeitsgeminschaft gynäkologische Onkologie) eine vorsorgliche Knochenschutz-Behandlung empfohlen.

Erhöhtes Osteoporose-Risiko bei Essstörungen

Junge, dünne Mädchen müssen wissen, dass sie ein erhöhtes Osteoporoserisiko haben. Es gilt der Satz: Dünne Frauen, dünne Knochen. Das hängt damit zusammen, dass dünne Frauen weniger Fettgewebe haben; doch genau dort wird auch Östrogen produziert, dass wichtig für den Aufbau von Knochenmasse ist. Zudem bleibt bei sehr niedrigem Körpergewicht oft die Östrogenbildung in den Eierstöcken auf der Strecke, erkennbar am Ausbleiben der Periodenblutung. Raucht diese dünne Frau auch noch und hat wenig Bewegung, wird sie eine Osteoporose-Risiko-Kandidatin. Eine von 200 jungen Frauen ist von Osteoporose betroffen.

Nur wer sich schon in jungen Jahren ausreichend bewegt, kann die maximale Knochenmasse aufbauen. Vorsicht vor Kalziumräubern: Rauchen, Koffein, Alkohol und zu viel Zucker schaden den Knochen.

Regel:

Für den Aufbau und Erhalt der Knochen muss man über die Nahrung dem Körper täglich rund 1.500 mg Kalzium anbieten und etwa 400- 1.000 Einheiten (IE) Vitamin D aufnehmen.

Wie eine knochenbewusste Ernährung aussieht

Für eine knochenbewusste Ernährung gelten dieselben Regeln wie für eine insgesamt gesunde Ernährung: Wenig Fleisch, wenig Fett, sehr viel Gemüse, sehr viel Obst – und für den Knochenaufbau viel Milchprodukte.

Je nach Alter sollte man zwischen 500 und 1.500 Milligramm Kalzium täglich zu sich nehmen. Da Kinder und Jugendliche noch im Knochenwachstum sind, brauchen sie mehr Kalzium als Erwachsene. Auch Frauen in der Schwangerschaft sollten sich Kalzium-reich ernähren.

Tipp:

Man muss nicht täglich zwei Liter Milch trinken, um das zu erreichen, sondern kann auch einen Joghurt oder Käse essen. Auch Kalzium-Präparate aus dem Drogeriemarkt sind wirksam.

Kalziumräuber erkennen Rauchen

Der schlimmste „Knochenterrorist“ ist das Rauchen, weil chemische Substanzen im Tabak zu einem erhöhten Knochenabbau führen. Die genauen Mechanismen sind noch nicht bekannt; fest steht aber, dass Raucher ein doppelt erhöhtes Osteoporoserisiko haben. Gerade Frauen, die viermal so häufig wie Männer an Osteoporose erkranken, sollten möglichst mit dem Rauchen aufhören oder es zumindest reduzieren.



Kaffee und Alkohol

Kalziumräuber sind auch große Mengen Koffein (mehr als vier Tassen täglich) und Alkohol, denn durch sie wird über die Niere verstärkt Kalzium ausgeschieden. Der Körper holt sich das fehlende Kalzium dann über hormonelle Prozesse aus dem Skelettdepot – und das schwächt die Knochen.



Regel:

Eine Tasse Kaffee mit Milch oder ein Liter Bier am Tag sind kein Problem. Doch regelmäßig mehr als fünf Tassen Kaffee pro Tag oder mehr als ein Liter Bier sind für die Knochen und die allgemeine Gesundheit eigentlich schon zu viel.



Cola

Übrigens ist auch Cola ein starker Knochenräuber, weil es neben Koffein auch viel Zucker und Phosphat enthält. Allerdings ist nichts dagegen zu sagen, wenn jemand einmal eine kleine Flasche Cola am Tag trinkt.

Vitamin D: wichtig für den Knochenaufbau

Vitamin D ermöglicht die Aufnahme von Kalzium und Phosphat aus dem Darm, verbessert die Koordination und Muskelkraft und stärkt das Immunsystem. Normalerweise wird bei jungen Menschen Vitamin D vom Körper selbst produziert. Doch dazu braucht der Körper Licht, zum Beispiel in Form eines 15-minütigen Sonnenbades täglich ohne Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor.

In Mitteleuropa sind 40 Prozent aller Menschen nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt. Unter Menschen mit Osteoporose sind es vor Therapiebeginn über 90 Prozent. Oft ist selbst mit niedrigen Vitamin D-Gaben dieser Mangel nicht ausreichend behandelt. Zudem lässt ab etwa 60 Jahren auch die Fähigkeit der Haut nach, Vitamin D unter Sonnenlicht-Einfluss zu bilden. Daher können selbst sonnengebräunte Senioren unter Vitamin D-Mangel leiden.

Je stärker die Muskulatur, desto stärker ist auch der Knochen. Jede Form von Bewegung, die die Muskulatur kräftigt, ist auch gut für die Knochen. Der Knochen muss spüren, dass er noch gebraucht wird. Über Mechanorezeptoren im Knochen bewirkt regelmäßige, maßvolle statische Belastung, wie sie bei Spazierengehen, Wandern und Tanzen ausreichend zustande kommt, eine Zunahme des Knochenaufbaus.

In der Steinzeit waren die Menschen Jäger und Sammler. Heute bewegen sich die Deutschen im Schnitt nur noch ein oder zwei Kilometer am Tag. Überspitzt gesagt: Man steht nur noch vom Sofa vor dem Fernseher auf, geht zum Kühlschrank und wieder zurück zum Sofa. Das ist zu wenig.

Höhepunkt der Knochenstärke

Die maximale Knochenmasse erreicht man etwa im Alter von 25 Jahren. Um die Knochen in jungen Jahren möglichst gut aufzubauen, müssen Kinder und Jugendliche viel Bewegung und eine kalziumreiche Ernährung erhalten. Und später ist entscheidend, wie man mit seinem Skelett umgeht:

Seit der Jahrtausendwende ist wissenschaftlich erwiesen, dass Knochen zeitlebens auf- und abgebaut werden. Alle zehn Jahre wird das menschliche Skelett einmal vollständig umgebaut. Alles, was in dieser Zeit auf den Knochen einwirkt, hat Einfluss auf die weiter Knochenqualität. Es ist also nie zu spät, etwas zu verbessern.

Dabei braucht jede kleinste Knocheneinheit (BMU = bone mineral unit) drei Monate, um sich zu erneuern – Knochenabbau geht im BMU schnell in ein paar Tagen, Knochenaufbau braucht den Rest der drei Monate. Zum Glück sind die Knochenaufbau-fördernden Zellen (Osteoblasten) in der Überzahl: 100 zu 1 ist das Verhältnis zu den Knochenabbau-Zellen (Osteoklasten).

Bewegung bei der Therapie

Die Knochenmasse korreliert sehr gut mit der Muskelmasse. Wer Osteoporose hat, muss die Muskulatur stärken – vor allem an der Wirbelsäule. Deshalb wird eine regelmäßige Wirbelsäulengymnastik empfohlen. Für die Stärkung der Knochen selbst jedoch bedarf es der Schwerkraft.

Wichtig:

Gerade nach einer Fraktur ist Bewegung wichtig, um chronische Schmerzen zu vermeiden. Deshalb sollten Schmerzmittel kein langfristiger Ersatz für Krankengymnastik sein, sondern dazu helfen, bald wieder in Bewegung zu kommen. Allerdings gilt auch das Motto: Beschwerde-adaptierte Belastung, nicht zu früh während der Heilung schon zu viel Belastung: also bei Schmerzen vorübergehend pausieren. Nach einer Wirbelfraktur können stützende Orthesen bei der Bewegung Schmerzerleichterung bringen. Parallel dazu sollte jedoch die stützende Rumpf-Muskulatur (Bauchmuskeln und seitliche Rumpfmuskulatur) durch Übungen gestärkt werden. Auch Bisphosphonate können Schmerzen vermindern. Ist nach zwei bis drei Monaten noch keine Schmerzerleichterung eingetreten, sollte mit Fachleuten überlegt werden, ob eine Wirbelkörper-aufrichtende Operation (Vertebroplastie, Kyphoplastie) sinnvoll wäre.

Tipp: Nicht alleine turnen

Selbsthilfegruppen bieten Betroffenen oft die Möglichkeit zu gemeinsamen gymnastischen Übungen. Außerdem können sie den Patienten psychisch stützen.

Der Dachverband der Osteologischen Gesellschaften (DVO) empfiehlt als Basis für Therapie-Entscheidungen die sogenannte DXA-Methode. Und auch eine spezielle Computertomographie kann genutzt werden.

Was ist die DXA-Messung?

Bei der strahlenarmen DXA-Methode (dual energy x-ray absorptiometry) werden zwei schwache Röntgenstrahlen durch die Knochen am Oberschenkel oder an der Lendenwirbelsäule geschickt. Die Strahlenbelastung ist deutlich geringer als bei einer Röntgenaufnahme. Die Knochendichte lässt sich am sogenannten T-Wert ablesen. Dieser vergleicht den Befund mit den Werten eines jungen Erwachsenen; die Differenz zwischen dem T-Wert und dem Referenzwert wird als Standardabweichung (SD) bezeichnet. Ab einem T-Wert von – 2,5 liegt eine messtechnische Osteoporose vor.

"Ob und wie ein Patient oder eine Patientin behandelt werden sollte, hängt neben der Knochendichte auch vom Lebensalter ab. Sehr entscheidend und fast noch wichtiger als die Knochendichte ist, ob bereits ein oder mehrere Wirbelbrüche vorliegen." Prof. Dr. Vanadin Seifert-Klauss

Computertomographie

Bei starken degenerativen Veränderungen, die in der DXA-Messung zu falschen guten Werten führen können, ist alternativ auch die quantitative Computertomographie (QCT) sinnvoll, die als „Frühwarn“-Methode den trabekulären (inneren) und kortikalen (äußeren) Knochenanteil getrennt misst. Diese erkennt ca. 13% mehr Osteoporosen der Wirbelsäule sehr früh, hat aber eine höhere Strahlenbelastung und gibt keine Auskunft über die Knochendichte der Schenkelhälse (Femuren).

Neuerdings wird in der TU München daran gearbeitet, aus Computer-Tomographien mit Abbildung der Wirbelsäule, die z.B. zur Diagnose einer Wirbelfraktur gemacht wurden, nachträglich mit einem Algorithmus auch die Knochendichte zu bestimmen (opportunistische CT-Knochendichte) – dies könnte in der Zukunft vielleicht die Notwendigkeit von zusätzlichen Knochendichte-Untersuchungen verringern.

Ab welchem Alter messen?

In welchem Alter eine solche Messung erstmals durchgeführt werden sollte, hängt von den persönlichen Risikofaktoren ab, von bereits eingetretenen Knochenbrüchen, anderen Erkrankungen mit erhöhtem Osteoporose-Risiko und davon, ob die Messung eine Konsequenz hätte (Therapie-Absicht). In manchen Ländern wird allen Menschen (auch ohne Risikofaktoren) mit 65 Jahren eine Basis-Knochendichtemessung empfohlen. Wer mit 50 Jahren bereits drei Knochenbrüche hatte, sollte die Knochendichte bestimmen lassen.

Wann man zum Arzt gehen sollte

Das hängt von den Risikofaktoren ab. Wenn es in der Familie Fälle von Osteoporose gibt, besteht ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Eine Osteoporose-Abklärung ist dringend:

wenn man um vier Zentimeter oder mehr kleiner geworden ist,

wenn man einen Knochenbruch bei unverhältnismäßig geringer Krafteinwirkung (Minimal-Trauma) erlebt hat, oder

wenn plötzliche Rückenschmerzen aufgetreten sind, die dann wochenlang anhalten.

Wie häufig diese Messung gemacht werden sollte

Während einer laufenden Therapie ist eine Messung meistens alle 2 Jahre ausreichend. Wenn noch keine oder nur eine Basis-Therapie mit Kalzium und Vitamin D erforderlich ist, aber die Knochendichte im Auge behalten werden sollte, gilt:

Ist die Knochendichte verhältnismäßig gut und hat die Patientin keine Beschwerden, kann auch ein längeres Intervall (z.B. alle 5 Jahre) ausreichen. Hochrisiko-Patienten hingegen, zum Beispiel solche, die Kortison oder Aromatase-Inhibitoren nehmen müssen, wird dagegen u.U. eine DXA-Untersuchung schon nach einem Jahr empfohlen, um einen sehr raschen Knochenabbau zu erfassen.

Wie man eine Knochendichtemessung erhält

Die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt. Dieser überweist ggf. weiter an eine Praxis für Radiologie/Nuklearmedizin o.a. Einrichtung, die ein Gerät zur DXA-Messung hat. Leider wird vielerorts die Knochendichte-Messung nur noch als Selbstzahler-Leistung angeboten, als Preis sind ca. 60 € üblich.

Aussagekräftiges Ergebnis: Der T-Wert

Das Ergebnis der DXA-Methode richtet sich nach dem sogenannten T-Wert. Dieser vergleicht den Befund mit den Werten eines jungen Erwachsenen; die Differenz zwischen dem T-Wert und dem Referenzwert wird als Standardabweichung (SD) bezeichnet. T-Werte von plus bis minus 1 (SD) sind normal, schlechtere Werte zeigen eine Knochendichteverminderung an, eine sogenannte Osteopenie; T-Werte unter minus 2,5 SD zeigen eine Osteoporose an. Nicht jede Osteoporose ist sofort mit mehr als Vitamin D und Calcium behandlungs-bedürftig, da das Bruch-Risiko sich mit jedem Lebensjahrzehnt verdoppelt. So hat eine Frau ohne weitere Risiko-Faktoren mit 50 Jahren nur ein Viertel des Risikos einer 70-jährigen mit der gleichen Knochendichte.

Was die Krankenkasse zahlt

Bei allen Risikopatienten zahlt die gesetzliche Krankenkasse die DXA-Knochendichtemessung (allerdings zahlt sie mit ca. 18 € sehr schlecht, daher oft Selbstzahler-Leistung, siehe oben). Sollte sich dabei eine behandlungsbedürftige Osteoporose herausstellen, übernimmt die Kasse die Kosten für die relativ teuren Medikamente. Die Kosten für diese Behandlung sind immer noch geringer, als die nötigen Operationen nach einer Wirbelsäulen- oder Oberschenkelhalsfraktur.

Fazit:

Es gibt auch noch eine Messung der Schall-Leitgeschwindigkeit per Ultraschall an der Ferse oder an den Fingern. Dies ist allerdings nicht verlässlich genug um eine oft jahrelange Therapie darauf basieren zu lassen. Da eine Osteoporose an der Lendenwirbelsäule und am Oberschenkel die stärksten Auswirkungen hat, sollte auch dort gemessen werden - und das geht bisher nur mit der DXA-Methode.

Zur Basis-Therapie gehört eine gesunde Ernährung mit viel Kalzium und regelmäßige Bewegung. Reicht die Basistherapie nicht aus, sollten zusätzlich spezielle Osteoporose-Medikamente gegeben werden. Die klassische „Einsteiger“-Therapie sind Bisphosphonate.

Prinzip der Basistherapie

Die Basistherapie beinhaltet Bewegung, und eine ausreichende Versorgung mit Ernährung Kalzium und Vitamin D3 pro Tag. Das Kalzium-Angebot sollte 1000 – 1500 mg täglich betragen, unter optimalen Bedingungen kann der Körper hiervon ca. ein Viertel bis ein Drittel aufnehmen. Bei weniger Angebot mit der Nahrung holt sich der Körper das Kalzium aus dem Knochen, da Kalzium lebenswichtig ist, unter anderem für die Funktion der Herzmuskels.

Bei Unverträglichkeit von Milchprodukten können Kalzium-reiche Mineralwässer als Quelle dienen. Sollte Die Versorgung durch die Ernährung her nicht ausreichend möglich sein, sollten 500 mg Kalzium pro Tag als Brause-, Kau- oder Filmtablette zugeführt werden. Diese sind, ebenso wie 1.000 IE Vitamin D – Tabletten rezeptfrei in Apotheken oder Drogeriemärkten erhältlich.

Die Aufnahme von Vitamin D erfordert kein Vitamin K.

Spezifische Osteoporose-Therapie

Reicht die Basistherapie nicht aus, sollten zusätzlich spezielle Osteoporose-Medikamente gegeben werden. Nachfolgende Arzneimittel werden zur Therapie der Osteoporose und zur Prävention von Knochenbrüchen eingesetzt, da sie durch unterschiedliche Wirkmechanismen den Knochenaufbau fördern und/oder den Knochenabbau hemmen.

Wichtig: Diese Arzneimittel sind verschreibungspflichtig und der Arzt entscheidet nach eingehender Diagnosestellung, ob und wie die Einnahme nötig ist.

Bisphosphonate

Die klassische „Einsteiger“-Therapie sind Bisphosphonate. In Tablettenform: Alendronat 70 mg (einmal wöchentlich), Risedronat (einmal wöchentlich), oder Ibandronat 150mg (einmal monatlich) sind die gebräuchlichsten Darreichungsformen, es gibt für Sonderfälle auch z.B. tägliche Dosierungen.

Alendronat, Ibandronat oder Risedronat werden als Tabletten unzerkaut mit einem Glas Leitungswasser morgens auf nüchternen Magen im Sitzen oder Stehen eingenommen.

Mindestens 30 Minuten (1 Stunde bei Ibandronat) nach der Einnahme sollte man sich nicht hinlegen und nichts essen, um Reizungen der Mund- und Rachenschleimhaut und der Speiseröhre zu vermeiden.

Bisphophonate nicht gleichzeitig mit Calcium einnehmen, da sonst deren Aufnahme vermindert wird.

Mögliche Nebenwirkungen sind Kopfschmerz, Knochen- und Muskelschmerzen oder Magen- Darm-Beschwerden.

Sollten orale Bisphosphonate wegen Magen-Darm-Nebenwirkungen nicht möglich sein, können Ibandronat 3 mg i.v. als Fertigspritze oder Zoledronat 5mg als Infusion gegeben werden.

Zoledronat wird für die Indikation Osteoporose als 5mg-Infusion einmal jährlich verabreicht.

In der Behandlung von Knochenmetastasen wird Zoledronat monatlich als Zometa 4 mg verwendet; nach Brustkrebs wird in der Hoffnung, damit Knochenmetastasen vorzubeugen, 4 mg Zometa bei postmenopausalen Frauen auch halbjährlich gegeben.

Ibandronat 3mg liegt in einer Fertigspritze vor und wird alle drei Monate intravenös injiziert.

Zusätzlich soll bei beiden Arzneimitteln auf eine ausreichende Zufuhr von Calcium und Vitamin D geachtet werden.

Als Nebenwirkungen können Kopfschmerz, Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden oder grippeähnliche Symptome auftreten.

Raloxifen (Evista®) und Bazedoxifen (Conbriza)

Raloxifen und Bazedoxifen sind Selektive Estrogen Rezeptor Modulatoren (SERMs). Sie wirken am Knochen wie Östrogene, jedoch nicht an anderen Organen wie z.B. der Brust und können zur Osteoporosetherapie bei Frauen nach den Wechseljahren eingesetzt werden.

Die Einnahme der Tablette erfolgt einmal täglich.

Nebenwirkungen können sein: Hitzewallungen, grippeähnliche Symptome oder Wadenkrämpfe.

Denosumab (Prolia®)

Denosumab ist ein Antikörper gegen Knochenabbau-fördernde Botenstoffe und wird bei Frauen mit Osteoporose in den Wechseljahren angewendet, die ein erhöhtes Frakturrisiko haben. Des Weiteren wird es zur Behandlung von Knochenschwund bei Männern eingesetzt, die aufgrund einer Prostatakrebserkrankung antihormonell behandelt werden. Denosumab wird zweimal jährlich subkutan (in den Oberschenkel, die Rückseite des Armes oder in die Bauchregion) gespritzt. Als Nebenwirkungen können Harnwegsinfekte, Infekte der oberen Atemwege, Verstopfung oder Hautausschläge auftreten.

Teriparatid (Terrosa oder Forsteo-Zylinderampullen)

Als Abkömmling des körpereigenen Parathormons wird Teriparatid eingesetzt, das zur Vermehrung von Knochensubstanz und Wiederherstellung verlorengegangener Mikrostrukturen des Knochens führt. Der Einsatz erfolgt vor allem bei schwerer Osteoporose, starken Schmerzen und/oder bei multiplen Wirbelfrakturen.

Dosierung: 1 x täglich in den Oberschenkel oder in den Unterleib spritzen, maximale Therapiedauer 24 Monate.

Als unerwünschte Wirkungen sind Gliederschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen möglich.

Romosozumab (Evenity)

Seit 2020 ist als neues Osteoporose-Medikament Romosozumab, zugelassen worden. Romosozumab bindet hemmend an das körpereigene Glykoprotein Sclerostin, das die Osteogenese hemmt. Die Inaktivierung von Sclerostin soll zu einer gesteigerten Knochenneubildung und zu einer verminderten Knochenresorption durch die Hemmung des Wnt-Signalwegs führen. Das Medikament muss alle 14 Tage durch die PatientInnen selbst subkutan (unter die Haut) gespritzt werden. Als Nebenwirkungen können Gelenkschmerzen Durchfall, Nasen-Nebenhöhlen- und Hals-Entzündungen, Kopfschmerzen oder Muskelkrämpfe auftreten. Bei Patientinnen und Patienten nach Hyokalzämie, Herzinfarkt oder Schlaganfall ist es kontraindiziert. Bei Risikofaktoren für Herzinfarkt (z.B. Bluthochdruck, Rauchen, hohes Cholesterin) ist Vorsicht geboten.

Hormon(ersatz)therapie mit Östrogenen mit oder ohne Gestagene

Frauen, die wegen klimakterischer Beschwerden eine Hormontherapie einnehmen, müssen in dieser Zeit kein weiteres spezielles Osteoporose-Medikament einnehmen, da Östrogene und Gestagene Knochenabbau verhindern. Dies sagen sowohl die Leitlinien des Dachverbands der Osteologischen Gesellschaften (DVO), als auch die Leitlinien zur Hormontherapie bei postmenopausalen Frauen. Wenn Gegenanzeigen oder Unverträglichkeiten gegenüber anderen Osteoporose-Medikamenten bestehen, sind auch Östrogene (ggf. mit Gestagenen) in den Leitlinien als Evidenzklasse-A-Medikamente gegen Osteoporose genannt, können also eingesetzt werden, wenn keine Kontraindikationen gegen eine Hormontherapie bestehen (z.B. eine hormonrezeptorpositive Brustkrebserkrankung). Nebenwirkungen von Östrogenen sind ein erhöhtes Thromboserisiko und Blutungen (diese können je nach Art der Hormontherapie vermieden werden). Unter kombinierter Hormontherapie ist nach mehrjähriger Anwendung nach dem Alter von 50 Jahren das Brustkrebsrisiko etwa ein Viertel höher als ohne Hormontherapie.

Operation

Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, den Knochen wieder zu fixieren und die Heilung zu beschleunigen. Eine Operationsmethode ist zum Beispiel die sogenannte Vertebroplastie. Dabei wird in einen zusammengebrochenen Wirbel Knochenzement gespritzt. Das stabilisiert den Wirbel und ist vor allem bei Patienten sinnvoll, die extremste Schmerzen haben, die nicht anders zu behandeln sind. Eine Neuerung ist die "Kyphoplastie", bei der der eingebrochene schmerzhafte Wirbel mit einem Ballon wieder aufgerichtet und danach mit Knochenzement ausgefüllt und stabilisiert wird.

Zur modernen Therapie der Osteoporose gehört, dass verschiedene Fachärzte unter einem Dach arbeiten. So ist die beste Behandlung für den Patienten gewährleistet.

Bei gemeinsamen Besprechungen wird nicht nur die für die Patientin beste Behandlung der Symptome (wie Schmerzen o.ä.) gefunden, sondern es werden auch alle anderen relevanten individuellen Bereiche berücksichtigt.

Individuelle Faktoren

Welche orthopädischen und chirurgischen Faktoren müssen bedacht werden?

Ist der Patient oder die Patientin an Krebs oder an einer chronischen Krankheit erkrankt?

Steht die Patientin noch vor der Menopause oder leidet sie unter starken Wechseljahresbeschwerden?

Wie sieht die beste Ernährung für die Patienten aus?

"Unser Hauptanliegen ist dabei auch die Prävention von Frakturen. Und bei der Behandlung der Osteoporose ist es wichtig, weg von dem Gießkannenprinzip zu kommen. Für jede Patientin sollte ein auf sie abgestimmtes Medikament gefunden werden, denn jede hat ein individuelles Beschwerden- und Risikobild." Prof. Dr. Vanadin Seifert-Klauss zu dem Ziel des Interdisziplinären Osteoporosezentrums am Klinikum rechts der Isar in München

Wichtig: Schmerztherapie