Ein Ur-Bayer wird US-Bürger: Oskar Maria Grafs Ode auf New York

"Sie meinen, in der Steinwüste New York müßte ich mich eigentlich kaum wohl fühlen. Das ist durchaus falsch geraten, ich lebe seit fast 25 Jahren hier und keine Stadt der Welt hat mir je so zugesagt, in keiner habe ich mich (einschließlich München und Wien) je so daheim gefühlt, denn ich bin ein radikaler Stadtmensch und könnte nie einsam oder in einem Dorf auf dem Lande leben. Ich liebe das Anonyme hier so, man ist unbehelligt."