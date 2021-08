Unterwegs in Bayern Vier Orte abseits von Touristenströmen

Im Chiemgau, in den Alpen oder in der fränkischen Schweiz sind alle! Dort wimmelt es von Touristen. Es gibt aber auch Orte, fernab ausgetretener Pfade. Unsere Bayern 2-Reporterinnen und Reporter waren in ganz Bayern unterwegs und haben vier dieser wenig besuchten Orte erkundet – ganz ohne Touristen.

Küps (Mittelfranken), Pfreimd (Oberpfalz), Au in der Hallertau (Oberbayern) und Eichendorf (Niederbayern). Gemessen an der Einwohnerzahl ist in diesen fünf Orten verhältnismäßig wenig los –das verrät auch die Zahl der Gästeübernachtungen der letzten zehn Jahre (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik). Trotzdem kann man auch in diesen beschaulichen Orten Bayern erleben.

Küps - Der Markt mit den acht Schlössern

Am Fuße des Frankenwaldes, versteckt zwischen Bayreuth und Bamberg, liegt die Marktgemeinde Küps. Ein viel treffenderer Spitzname wäre “Schlössergemeinde”. Denn rund um die kleine oberfränkische Ortschaft mit ihren etwa 7.500 Einwohner gibt es acht Schlösser. Sie zu besichtigen ist allerdings schwierig, da sie zum großen Teil in Privatbesitz sind. Doch schon die Fassaden lassen die Besucher von Küps die Geschichte der Region, die weit ins 11. Jahrhundert zurück reicht, näherbringen.

Noch älter und ebenso beeindruckend ist die 1.000-jährige Eiche. Auf einer kleinen Anhöhe, leicht versteckt am Waldrand, steht der mächtige fast 30 Meter hohe Baum mit einem Stammdurchmesser von knapp zehn Metern. Ein Naturdenkmal, das wohl die meisten Geschichten über Küps kennen dürfte.

Besucher von Küps sollten unbedingt die fränkische Küche kennenlernen. Vom Schäufele über Krenfleisch bis zu den berühmten Bratwürsten ist für den nicht-vegetarischen Fleischfreund vieles auf der Speisekarte zu finden. Wer länger als ein paar Stunden in Küps bleiben will, sollte auch in den Nachbargemeinden nach Schlafmöglichkeit schauen.

Pfreimd - ein Geheimtipp mitten im Oberpfälzer Wald

Zwischen Amberg, Regensburg und Weiden liegt Pfreimd. Eine Kleinstadt mit 5.300 Einwohnern mitten im Oberpfälzer Wald. Die Region kann man am besten auf dem Rad erkunden, auf dem Naabtal-Radwanderweg zum Beispiel. Die malerische, zumeist flach verlaufende Strecke führt an vielen Burgen vorbei, eine davon: die Burg Pfreimd. 1118 erbaut ist sie eines der ältesten Zeugnisse der Pfreimder Geschichte.

Ein ebenso historischer wie liebenswerter Ort von Pfreimd ist die Wallfahrtskirche St. Barbara. Diese thront auf dem Eixlberg, dem höchsten Berg der Region. Um die Entstehung der Kirche ranken sich viele Legenden, die auf dem kurzen Weg durch die unberührten Buchenwälder hoch zur Kirche fast zum Leben erwachen. Schließlich war es dort im Wald, in dem immer wieder ein Holzbildnis der heiligen Barbara erschienen sein soll, bis die Stadt Pfreimd eine Kapelle erbaute. Kirchenführungen bietet der Wald- und Verschönerungsverein Pfreimd an.

In Pfreimd gibt es einige Pensionen und Gasthöfe. Es empfiehlt sich im Vorfeld die Öffnungszeiten im Blick zu haben. Kulinarisch sollte man sich besonders im Spätsommer und Herbst die Schwammerlzeit nicht entgehen lassen: Im Oberpfälzer Wald sprießen Pfifferlinge, Rotkappen, Steinpilze und viele mehr: die idealen Zutaten für die Oberpfälzer Schwammerlpfanne.

Au in der Hallertau - mitten im Hopfenparadies

Hopfen, Hopfen und noch mehr Hopfen gibt es rund um Au. Die Hallertau ist das weltweit größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet. Auf sanften Hügeln schmücken zahlreiche Hopfenstöcke die Landschaft. Der Markt Au liegt in der Nähe von Freising und hat etwas mehr als 6000 Einwohner. Am besten lassen sich Au und die Umgebung auf dem Fahrrad erkunden. Auf einem Rundweg erfährt man viel über die Region und den Hopfenanbau.

Ein Highlight in Au ist eine Brauereiführung in der ortseigenen Brauerei. Vom Maischen über die Gärung bis zum Befüllen der Flaschen erfährt man dabei viele spannende Details über den Prozess der Bierherstellung. In den Biergärten in und um Au kann man sich das Bier anschließend schmecken lassen.

Au an sich ist eher beschaulich. Neben seiner Brauerei und der schönen Landschaft gibt es einen kleinen Ortskern – mit der Kirche St. Vitus und dem Schloss Au samt Schlossgarten. Leider sind das Schloss und der dazugehörige Garten in Privatbesitz, auf Nachfrage kann man allerdings den zum Schloss zugehörigen Jagdsaal besichtigen. Darin befindet sich eine große Sammlung von Jagdtrophäen. Fragt man die Einheimischen, dann ist die beste Jahreszeit für einen Besuch in Au übrigens der Herbst. Dann wird der Hopfen geerntet und ein würziger Geruch hüllt das kleine Örtchen ein.

Eichendorf - Niederbayerisches Lebensgefühl

Im Landkreis Dingolfing-Landau befindet sich der Markt Eichendorf mit seinen rund 6.500 Einwohnern. Die Vils schlängelt sich durch den Ortskern und sorgt für ein ruhiges und entspanntes Ambiente - dazu tragen auch die vielen Seerosen maßgeblich bei. Wer es eher sportlich mag, kann über eine alte Bahntrasse den Vilstalradweg entlang radeln und sieht so die schöne Landschaft Niederbayerns.

In Niederbayern befindet sich die größte zusammenhängende Anbaufläche für Essiggurken in Europa - sie liegt damit sogar noch vor dem Spreewald. Zwischen Juni und September ist Erntezeit und viele osteuropäische Gastarbeiter kommen in die Dörfer, auch nach Eichendorf. Die frisch geernteten Gurken werden direkt vor Ort noch verarbeitet und eingelegt. Manche Gemüsebauern bieten auch Führungen durch die Produktion an – sobald es die Pandemielage wieder zulässt. Die anschließende Verkostung darf man sich nicht entgehen lassen!