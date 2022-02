Online-Banking, QR-Codes, Apps Wie kommen Sie in der digitalen Welt zurecht?

Durchschnittlich zehn Stunden pro Tag verbringen die Deutschen vor dem Bildschirm. Noch mal zwei Stunden mehr pro Tag als vor der Pandemie. Vieles was wir vor Corona noch analog erledigt haben, ist mittlerweile ausschließlich auf digitalem Wege zu bewerkstelligen. Die Digitalisierung unseres Alltags bringt viel Dienliches mit sich. Lange Wartezeiten bei den Behörden fallen weg, umständliche Anfahrten können vermieden werden. Doch können Sie mit der Entwicklung Schritt halten? Was fällt Ihnen leicht? Wo gibt es Probleme? Wie gut kommen Sie in Ihrem Alltag mit den digitalen Angeboten zurecht?