Olympische Spiele in Peking Hatten Sie trotzdem Spaß am Sport?

Insbesondere die Themen Menschenrechte und Umweltschutz sorgten im Rahmen der Olympischen Winterspiele für Kritik an China aber auch für Kritik an unserer Teilnahme. Konnten Sie sich trotzdem für den Sport begeistern? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5