Olympia 72 Der große Aufbruch

Das größte Hängedach der Welt

Wird das Zeltdach im neuen Münchner Olympiastadions halten? Dieses Foto entstand im September 1971 während dem Aufspannen des Stahlnetzes.

Damals scheint keine Idee zu verrückt, kein Material zu ausgefallen, kein Wurf zu nah am Größenwahn. Und das betrifft nicht nur architektonischen Über-Mut, wie die Idee, das größte Hängedach der Welt zu bauen – obwohl kein Mensch wirklich sagen konnte, ob die Konstruktion halten würde.



In München '72 erklingen Töne von einem Komponisten, der auch schon mal Musik für 9 Motorräder schreibt. Hier will ein späterer Weltstar der Kunst den Kriegsschutt, der unter dem Olympiaberg lagert, bis tief in die Geschichte durchbohren. Im Englischen Garten reicht man nicht nur Helles, sondern zum ersten Mal japanischen Tee. Nichts scheint unmöglich.