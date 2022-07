Olaf Gulbransson: Kraftkerl mit spitzer Feder

Als Mensch ein "Urviech" und Kraftkerl

Olaf Gulbransson, 1873 in Oslo geboren, war ein Naturtalent: ein bravouröser Zeichner und ein Maler mit zartem Pinselstrich, klar und ausdrucksstark. Als Mensch ein "Urviech" und Kraftkerl: An heißen Tagen ging er gerne nackt, er konnte angeblich Nüsse mit dem Gesäßmuskel knacken, raufte mit berühmten Zeitgenossen und war von schönen Frauen besessen. In dritter Ehe war er mit der 30 Jahre jüngeren Dagny Björnson verheiratet, einer Enkelin des norwegischen Literaturnobelpreisträgers Björnstjerne Björnson. 1929 kaufte der Wahlbayer den Schererhof, ein altes Tegernseer Bauernhaus.

"Karikatur ist eine Waffe"

Mitarbeiter der Satirezeitschrift Simplicissimus

Gulbranssons Karikatur "Fords Vaterfreuden" über den amerikanischen Automobilhersteller Henry Ford erschien 1927 im "Simplicissimus".

Der Verleger Albert Langen hatte ihn 1902 nach München geholt, wo er als Mitarbeiter der legendären Satirezeitschrift Simplicissimus berühmt wurde. Simplicissimus-Redakteur Ludwig Thoma hatte ihm den "Blick fürs Politische" abgesprochen - deshalb zeichnete der Humorist politische Karikaturen nur nach den Ideen der Redaktion. Dies tat er auch in der NS-Zeit, nachdem der Simplicissimus gleichgeschaltet worden war. Zwar verschleppte er den gewünschten Eintritt in die NSDAP, ließ sich aber zur Unterschrift unter einen gegen Thomas Mann gerichteten offenen Brief bewegen.



Wegen seines stoischen Opportunismus' gegenüber den Nationalsozialisten bezichtigten ihn viele Freunde und Bekannte als Kollaborateur und distanzierten sich von ihm. Sicherer als auf dem politischem Parkett bewegte sich der Zeichner als Professor an der Münchner Kunstakademie. Er ließ sich von seinen Schülern mit "Olaf" anreden, instruierte sie knapp und unwirsch (Studentenbeschwerde: "Er unterrichtet nicht, er grunzt bloß!") und stellte sich eine Couch ins Atelier.