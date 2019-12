ÖPNV in Bayern 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr: Steigen Sie dann um?

Für einen Euro am Tag die öffentlichen Verkehrsmittel in Bayen nutzen - das soll bald möglich sein. Zumindest für Schüler und Auszubildende. Das hatten CSU und Freie Wähler in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen. Soll das 365-Euro-Ticket im ÖPNV für alle kommen? Steigen Sie dann um in den Nahverkehr?