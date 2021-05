Öffnung unter Vorbehalt Vor welchen Herausforderungen stehen Hotels und Restaurants?

In 13 Landkreisen und kreisfreien Städte durften gestern Biergärten und Straßencafés wieder öffnen. In diesen Regionen liege die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100. Weitere Landkreise folgen in den nächsten Tagen, so kann auch in München die Außengastronomie ab morgen wieder stattfinden.